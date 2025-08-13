Παράταση για μελέτες αναβάθμισης της Ανατολικής Καλαμάτας

Πρόκειται για την 4η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης.

Οπως ενημέρωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου, έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί η οριστική αρχιτεκτονική μελέτη, η συγκοινωνιακή μελέτη, η οριστική μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών έργων, η μελέτη smart εφαρμογών, η μελέτη υδραυλικών έργων και απομένουν η περιβαλλοντική μελέτη του έργου και τα τεύχη δημοπράτησης.

Η σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Ευγενία Κούβελα που ψήφισε λευκό. παρατήρησε ότι έχουν καθυστερήσει οι μελέτες και η ολοκλήρωση της προγραμματικής σύμβασης κι έκανε λόγο για υποβαθμισμένη περιοχή και για έργο που το περιμένει ο κόσμος της Καλαμάτας.

Ο κ. Παπαευσταθίου απάντησε πως κάνουν ό,τι έπρεπε να κάνουν κι επεσήμανε την πίεση να ολοκληρωθεί η σύμβαση έως τις 23 Οκτωβρίου.

Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος στάθηκε στη σημασία του έργου, παρατηρώντας ότι “αποτελεί προτεραιότητα για τη δημοτική αρχή, που έρχεται να αλλάξει την ανατολική πόλη”. Μίλησε για 110 στρέμματα ανάπλαση, για έργο που θα φτιαχθεί σε κομμάτια, καθώς δεν μπορεί να γίνει άλλο, για αρχική απόφαση ένταξης με 12.4 εκ. ευρώ στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”.

