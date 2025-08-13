Δήμος Πύλου - Νέστορος: Εκδήλωση μνήμης για τον αγνοούμενο δεκανέα Ι. Ξυδιά

Εκδήλωση για να τιμήσει τη μνήμη του αγνοούμενου Δεκανέα Ιωάννη Ξυδιά από την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, διοργανώνει την Κυριακή 17 Αυγούστου ο Δήμος Πύλου - Νέστορος.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Πλατανόβρυσης της Κοινότητας Χανδρινού, στο χώρο που βρίσκεται η προτομή του ήρωα και θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί.

Το πρόγραμμα εορτασμού έχει ως εξής:

Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Ώρα 11.00 π.μ.: Πέρας προσέλευσης επισήμων στην πλατεία Πλατανόβρυσης, Κοινότητας Χανδρινού Δ.Ε. Χιλιοχωρίων.

Ώρα 11.15 π.μ.: Τέλεση επιμνημόσυνης δέησης υπέρ του αγνοούμενου ήρωα Δεκανέα

(Π/Ζ) Ιωάννη Ξυδιά.

Ώρα 11.30 π.μ.: Ομιλία από την ιστορικό Μαρία Κων. Ξυδιά (συγγενής του αγνοούμενου).

Θα ακολουθήσουν καταθέσεις στεφάνων, τήρηση ενός λεπτού σιγή και ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα ακολουθήσει μπουφές.

Τελετάρχης θα είναι ο υπάλληλος του Δήμου Πύλου - Νέστορος Γιώργος Αναστασόπουλος.