Δήμος Μεσσήνης: Επιχορήγηση 5.200 ευρώ για την 22η Γιορτή Σύκου

Με επικρίσεις για τον χαρακτήρα της γιορτής, τον ρόλο της Συκικής και ανησυχία για την κατάρρευση της συκοπαραγωγής, από συμβούλους της μειοψηφίας, το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης ψήφισε, κατά πλειοψηφία, επιχορήγηση 5.200 ευρώ στον Μορφωτικό Σύλλογο Πολυλοφιτών Μεσσηνίας “Ο Αγιος Δημήτριος”, για την 22η Γιορτή Σύκου, που θα γίνει η Δευτέρα 18 Αυγούστου στον Πολύλοφο.

Ο αντιδήμαρχος – εισηγητής Δημήτρης Αθανασακόπουλος παρατήρησε ότι ο σύλλογος πληροί όλες τις προδιαγραφές για επιχορήγηση και η γιορτή προάγει την εξωστρέφεια του Δήμου.

Ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” και συκοπαραγωγός Χρήστος Θεοδωρακόπουλος που καταψήφισε, μίλησε ειρωνικά για “αγιοποίηση” και γιορτές αγροτικών προϊόντων, που κατρακυλούν κι εξαφανίζονται, για “φιέστα”, για πανηγύρι για να μιλήσουν βουλευτές, περιφερειάρχες και άσχετοι. Προέτρεψε να γίνεται το “μνημόσυνο” σύκου, καθώς στη Λευκοχώρα, στο χωριό του έκαναν 1.000 τόνους και τώρα δεν κάνουν ούτε 50 και ζήτησε “να στηριχθούν οι νέοι παραγωγοί με αναδιαρθρώσεις της παραγωγής.

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Μαλιώτης που καταψήφισε αναρωτήθηκε “να διαφημίσουμε το σύκο που είναι γνωστό;” και ανέφερε πως “είναι πανηγύρι πολιτικού”. περιεχομένου

Ο σύμβουλος της πλειοψηφίας Αναστάσιος Παυλόπουλος μίλησε για προϊόν που καλλιεργείται με κόπο και ιδρώτα, για ένα από τα πιο παραδοσιακά και θρεπτικά φρούτα. Παρατήρησε ότι η Γιορτή Σύκου συμβάλλει στην ανάδειξη της τοπικής παραγωγής του σύκου, που είναι ίσως το πιο κερδοφόρο προϊόν και στάθηκε όχι στην κατρακύλα αλλά στα οικονομικά οφέλη του προϊόντος.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Γεωργακόπουλος είπε ότι “το ψηφίζω προσωπικά, γιατί πιστεύω στον πρωτογενή τομέα”. Ωστόσο, έκανε λόγο για κηδεία στη σταφίδα, για τους συκεώνες που μειώνονται και ζήτησε νερό, δεξαμενή άρδευσης για να ποτιστούν τα συκοχώραφα.

Ευχήθηκε “μακάρι τη γιορτή να την έκανε συνεταιρισμός, να μην είναι μαγαζιά κάποιων, όπως κατάντησαν οι Συκικές” και πρότεινε να συζητήσουν τα μεγάλα προβλήματα της αγροτικής παραγωγής, όπως το νερό άρδευσης.

Ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος, αφού ανέφερε ότι δεν είναι ώρα για τα προβλήματα της παραγωγής, μίλησε για “φορείς που έχουν κρατήσει το σύκο, όπως η Συκική που λειτουργεί υποδειγματικά”. Δήλωσε ότι την ευθύνη που δεν έχουν προχωρήσει οι αναδιαρθρώσεις την έχει η κεντρική εξουσία, συμφώνησε για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την προβολή, που προωθεί η Γιορτή Σύκου και πρότεινε να βλέπουμε με αισιοδοξία τα πράγματα.

Επέκρινε αυτούς που “διακωμωδούν την προσπάθεια των νέων παιδιών του συλλόγου του Πολυλόφου” και εκτίμησε ότι το σύκο είναι το πιο προσοδοφόρο προϊόν, που με τις αναδιαρθρώσεις μπορεί να φθάσει ξανά παραγωγή 11.000 τόνων.

