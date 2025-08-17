Καλαμάτα: Γεμάτη προβλήματα η οδός Αναγνωσταρά - Επιτακτική η ολοκλήρωση της ανάπλασης

Οσο το δυνατόν πιο γρήγορα πρέπει να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, για να ξεκινήσει η συνέχιση και η ολοκλήρωση του έργου ανάπλασης της οδού Αναγνωσταρά, στο κέντρο της Καλαμάτας.

Γιατί πέρα από την εγκατάλειψη και την απαξίωση της οδού, μετά και από προηγούμενες εργασίες εγκατάστασης δικτύων υποδομών, που έχουν αφήσει βομβαρδισμένο το οδόστρωμα κι επικίνδυνα τα πεζοδρόμια, υπάρχει και ένα τμήμα προβληματικό και απαράδεκτο στο δυτικό πεζοδρόμιο, από τη Νικηταρά έως την Παναγ. Καίσαρη.

Πίσω από την Τράπεζα της Ελλάδος υπάρχουν κάδοι σκουπιδιών και ανακύκλωσης και δίπλα τους παγκάκια, που δεν μπορεί να καθίσει άνθρωπος. Δίπλα, στο πεζοδρόμιο παραμένει εσοχή για τοποθέτηση κάδου που δεν έχει τοποθετηθεί ποτέ, επικίνδυνη για τους πεζούς.

Πίσω από το Πνευματικό Κέντρο, στο στενό πεζοδρόμιο, έχουν τοποθετηθεί κάδοι σκουπιδιών και ανακύκλωσης, που έχουν κλείσει το πεζοδρόμιο και οι πεζοί πρέπει να κατέβουν στον δρόμο για να περάσουν.

Πιο κάτω στη γωνία με την Καίσαρη, είναι κι εκεί αδιάβατο το πεζοδρόμιο από μεγάλη κολόνα δημοτικού φωτισμού και πινακίδες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Για όλα αυτά το έργο ολοκλήρωσης της Αναγνωσταρά δεν θα πρέπει να χάσει άλλον χρόνο.

Γ.Σ.