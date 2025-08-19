Καλαμάτα: Επανεκκίνηση την επόμενη εβδομάδα για την ανάπλαση της Αριστοδήμου

Το τελευταίο τμήμα της Αριστοδήμου που προβλέπεται να αναπλαστεί από τη Βασιλ. Αμαλίας έως τη Βασιλ. Κωνσταντίνου έχει κλείσει από την περασμένη εβδομάδα και προβλέπεται να συνεχιστεί μετά τις διακοπές των συνεργείων του αναδόχου, κατά πάσα πιθανότητα από τη Δευτέρα 25 Αυγούστου.

Όπως ανέφερε στην “Ε” ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης, με την ολοκλήρωση αυτού του κομματιού τα συνεργεία θα συνεχίσουν το έργο σε δρόμους δυτικά της κεντρικής πλατείας, με αρχή από την οδό Σιδηροδρομικού Σταθμού, καθώς είναι ήδη φτιαγμένα τα πεζοδρόμια, με το πλάνο να εστιάζει στην αντικατάσταση της ασφάλτου. Μετά την περάτωση της ανάπλασης του συνόλου της οδού Αριστοδήμου και των προβλεπόμενων εργασιών στην οδό Σιδηροδρομικού Σταθμού, σειρά θα πάρουν κι άλλοι οδοί του κέντρου της Καλαμάτας και ειδικότερα το σύμπλεγμα των οδών μεταξύ του δημοτικού Parking και της κεντρικής πλατείας, με στόχο τον πλήρη εκσυγχρονισμό τους και τη μετατροπή τους σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας, με έμφαση στην κίνηση των πεζών και τη βελτίωση της προσβασιμότητας για όλες τις ομάδες πολιτών, καθώς και στην χρήση βιοκλιματικών υλικών.

Πρόκειται για το έργο «Ανάπλαση οδών στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας» της Πράξης «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικών αναπλάσεων και αναβάθμισης του κεντρικού τομέα Καλαμάτας». Εχει προϋπολογισμό 6.877.080 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρηματοδοτείται μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΙΟ “ΦΑΝΑΡΙ”

Σε ό,τι έχει να κάνει με την παμπ - μπαρ "Φανάρι" στην συμβολή των οδών Αριστοδήμου και Βασ. Αμαλίας, την πρώτη παμπ της Καλαμάτας που έκλεισε με το σεισμό του 1986, οι φωνές κατοίκων της περιοχής πληθαίνουν, κάνοντας λόγο για ένα επικίνδυνο κτήριο το οποίο θα αποτελέσει παραφωνία στο αναπλασμένο τμήμα της περιοχής. Για το θέμα -το οποίο έχει συζητηθεί παλιότερα και στο Δημοτικό Συμβούλιο-, ο Βασίλης Κουτραφούρης υπενθύμισε πως τις σκαλωσιές στο κτήριο τις έχουν βάλει ιδιώτες, σημειώνοντας πως μέχρι το κτήριο να αποκατασταθεί τα συνεργεία του αναδόχου ή του Δήμου δεν μπορούν να παρέμβουν στον συγκεκριμένο χώρο. Το εν λόγω κτήριο ωστόσο αποτελεί ένα από τα δεκάδες παραδείγματα επικίνδυνων οικοδομημάτων στην πόλη, τα οποία εδώ και πολλά χρόνια παραμένουν στάσιμα. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Κουτραφούρης σχολίασε πως σε αρκετά εξ αυτών δεν μπορεί να γίνει ολική παρέμβαση λόγω σπουδαιότητας, έχοντας τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες είτε να τα διατηρήσουν στην πρότερη μορφή ή να τα προστατεύσουν.

