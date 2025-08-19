“Διχαστικές δηλώσεις” Βασιλόπουλου για επαγγελματίες του σύκου καταγγέλλει ο Χανδρινός

Για διχαστικές δηλώσεις και απαράδεκτη ανάρτηση του δημάρχου Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου για τους επαγγελματίες-εξαγωγείς του σύκου κάνει λόγο ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης “Καλαμάτα_Μετά” Σπύρος Χανδρινός.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση: “Ο κ. Βασιλόπουλος, σε μία απαράδεκτη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε ότι «αν δεν υπήρχε η ΣΥΚΙΚΗ…, τότε το σύκο θα καλλιεργούσαμε όχι για να το εξάγουμε, αλλά μόνο για οικιακή χρήση»! Η δήλωση αυτή είναι απολύτως προσβλητική για όλους εκείνους τους επαγγελματίες, οι οποίοι με κόπο, ρίσκο και όραμα έκαναν το μεσσηνιακό σύκο γνωστό σε όλο τον κόσμο”.

Και συνεχίζει: “Για πείτε μας κ. Βασιλόπουλε... ποιος έφερε το προϊόν στα διεθνή ράφια; Ποιος ταξίδεψε, υπέγραψε συμφωνίες, ανέλαβε οικονομικούς κινδύνους, ανέδειξε το προϊόν, ενισχύοντας παράλληλα το brand "Μεσσηνία"; Οφείλουμε να αναφέρουμε τις οικογένειες Γυφτέα, Γκούμα, Δραγώνα, Βαλτζή, Μιχαλόπουλου, Λάρδα, Κεφαλέα, Μπαλλή, Λαμπροπούλου, Χαρίτση και πολλούς άλλους. Αυτοί οι επαγγελματίες αφιέρωσαν τη ζωή τους, έβαλαν πλάτη σε δύσκολες εποχές, πάλεψαν κάτω από αντίξοες συνθήκες και στάθηκαν δίπλα στους παραγωγούς, προσπαθώντας να κρατήσουν όρθια την τοπική μας οικονομία.

Σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης αναφέρει:

“Η δήλωση αυτή του κ. Βασιλόπουλου δείχνει νοοτροπία ενός πολιτικού με αναχρονιστικές ιδέες και α λα καρτ συμπεριφορές, θέτοντας ως κριτήρια όχι την προσφορά και την συμβολή όλων των επαγγελματιών αλλά τις πολιτικές φιλίες.

Θα πρέπει να γνωρίζει ο κ. Δήμαρχος ότι δεν πρέπει να θυμάται τους επιχειρηματίες μόνο όταν έχει πολιτικό όφελος. Χωρίς τους επαγγελματίες ιδιώτες που επενδύουν, καινοτομούν και ρισκάρουν οικονομικά δεν υπάρχει ανάπτυξη.

Η ΣΥΚΙΚΗ ως συνεταιρισμός ασφαλώς και έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον τομέα του σύκου. Αλλά το να παρουσιάζεται από τον κ. Δήμαρχο ως «μοναδικός σωτήρας» είναι στρέβλωση της πραγματικότητας”.