Προγραμματισμός παρεμβάσεων στα σχολεία του Δήμου Καλαμάτας

Διαδοχικές συσκέψεις εργασίας πραγματοποιήθηκαν χθες υπό τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, με αντικείμενο τα έργα και τις παρεμβάσεις συντήρησης και βελτίωσης των υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη στα σχολεία του Δήμου, καθώς και τον προγραμματισμό δράσεων και παρεμβάσεων το επόμενο διάστημα και μέχρι την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου, προκειμένου οι σχολικές μονάδες να είναι έτοιμες να υποδεχθούν τους μαθητές.

Σύμφωνα με το Δήμο Καλαμάτας, στόχος των συναντήσεων ήταν η ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών, ο συντονισμός και η επικαιροποίηση του προγραμματισμού, βάσει τόσο των αιτημάτων που έχουν κατατεθεί από τις σχολικές κοινότητες όσο και των θεμάτων που έχουν ιεραρχηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

«ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΤΡΟΠΟ»

Στο πλαίσιο αυτό, ο δήμαρχος Καλαμάτας δήλωσε: «Είναι γεγονός ότι τα σχολεία ήταν και παραμένουν για εμάς πρώτη προτεραιότητα. Τα ζητήματα των σχολείων σχετίζονται με διάφορους τομείς: Την καθαριότητα, για την οποία ο Δήμος Καλαμάτας δαπανά, πέραν της κρατικής χρηματοδότησης, περίπου 450 χιλιάδες ευρώ ετησίως από δημοτικούς πόρους, ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη καθαριότητα στα σχολεία μας. Τις προμήθειες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία τους. Τις πάγιες δαπάνες, καθώς -όπως γνωρίζουμε- την περσινή δύσκολη χρονιά καταργήθηκαν οι σχολικές επιτροπές, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στη λειτουργία των σχολείων και στην αντιμετώπιση θεμάτων της καθημερινότητας. Για την καθημερινότητα έχουμε δημιουργήσει ειδικό συνεργείο που ασχολείται καθημερινά με τα μικρά προβλήματα των σχολικών μονάδων. Παράλληλα, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών έχουν συγκροτηθεί επιπλέον τρία συνεργεία, τα οποία παρεμβαίνουν όπου χρειάζεται. Όλα αυτά μαζί προετοιμάζουν το έδαφος, ώστε τα σχολεία μας να ανοίξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε αυτό το πλαίσιο, υπήρξαν σήμερα δύο συσκέψεις εργασίας, με υπηρεσιακά στελέχη αλλά και με εκπροσώπους της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, όπου τέθηκαν επί τάπητος όλα τα θέματα που άπτονται των εργασιών και των παρεμβάσεων που υλοποιούνται ή έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Υπήρξε δε ενημέρωση και για όσα μέχρι σήμερα έχουν γίνει, σε συνέχεια παλαιότερων συναντήσεων και επαφών. Βεβαίως την ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν δύο ακόμα μεγάλες συσκέψεις: μία με τους διευθυντές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και μία με τους διευθυντές της Δευτεροβάθμιας, ενώ από αύριο κιόλας, θα επισκεφθούμε σχεδόν όλα τα σχολεία του Δήμου Καλαμάτας -όπως κάνουμε σχεδόν κάθε χρόνο- προκειμένου να έχουμε ακόμα καλύτερη εικόνα τόσο για τα θέματα που καταγράφονται ως άμεσα για αντιμετώπιση, όσο και για να διαπιστώσουμε την πρόοδο των εργασιών και των παρεμβάσεων που έχουν υλοποιηθεί. Στόχος μας είναι να διατηρούμε τα σχολεία μας καθαρά, ασφαλή και λειτουργικά, βελτιώνοντας διαρκώς τις υποδομές τους και το σχολικό περιβάλλον».