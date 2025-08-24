Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας: Επανέρχεται το θέμα του κόστους των ηχητικών εκδηλώσεων

Στα 177.252 ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού που θα κάνει ο Δήμος Καλαμάτας για την ηχητική κάλυψη των κυριότερων εκδηλώσεών του για το 2026.

Ειδικότερα, η Δημοτική Επιτροπή καλείται να εγκρίνει την ερχόμενη Δευτέρα την εξειδίκευση πίστωσης του συγκεκριμένου ποσού συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την κάλυψη δαπανών που αφορούν «Υπηρεσίες ηχητικών-φωτιστικών και χειρισμού αυτών, για την κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων έτους 2026».

Το συγκεκριμένο θέμα συζητήθηκε έντονα σε προηγούμενες Δημοτικές Επιτροπές, κάτι που αναμένεται και στην επόμενη, παρατηρώντας μεταξύ άλλων η παράταξη “Καλαμάτα Μετά” πως ο Δήμος θα μπορούσε να αγοράσει τον βασικό εξοπλισμό για να καλύπτονται από τον ίδιο ηχητικά οι εκδηλώσεις, ώστε να μην επιβαρύνονται τα ταμεία του.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος είχε απορρίψει την πρόταση με τον ισχυρισμό ότι ο Δήμος δεν μπορεί να ανταγωνίζεται τους επαγγελματίες, τονίζοντας πως ο ηχητικός εξοπλισμός συνεχώς εξελίσσεται και ότι το κόστος της ανανέωσής του είναι ασύμφορο.

Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός διαφοροποιείται από τον περσινό που κινήθηκε κοντά στις 137.000 ευρώ, λόγω της εκτιμώμενης δαπάνης για τη διοργάνωση του Διεθνούς Διαγωνισμού και Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας.

Ως προς τις συμμετοχές πάντως, ο περσινός διαγωνισµός ολοκληρώθηκε με μόλις µια…

Τ.Αν.