Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025 08:13

Δωρεά υπολογιστών και εκτυπωτών σε σχολεία της Καλαμάτας

Εξήντα πέντε φορητούς υπολογιστές και 20 εκτυπωτές για τα σχολεία, δώρισε στο Δήμο Καλαμάτας, δωρητής που επιθυμεί να διατηρηθεί η ανωνυμία του.

 

Τη δωρεά ανακοίνωσε ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, χθες στη Δημοτική Επιτροπή, η οποία και την αποδέχθηκε.

Ο δήμαρχος ενημέρωσε ότι κατόπιν επικοινωνίας μαζί του, ο εκπρόσωπος του δωρητή Γιώργος Παπαγγελής εξέφρασε το ενδιαφέρον του εντολέα του για δωρεά προς τον Δήμο. Ο δήμαρχος έθεσε ως προτεραιότητα, η δωρεά να αφορά τα σχολεία και τις ανάγκες των μαθητών, με στόχο την ενίσχυση του τεχνολογικού εξοπλισμού.

Η πρόταση του δημάρχου βρήκε σύμφωνο τον δωρητή, ο οποίος άμεσα προέβη στην υλοποίηση της επιθυμίας του, προσφέροντας στον Δήμο Καλαμάτας 65 φορητούς υπολογιστές (laptops) και 20 εκτυπωτές - πολυμηχανήματα (printers).

Χθες και αφού ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, με την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια υπηρεσία, εγκρίθηκε ομόφωνα, η αποδοχή της δωρεάς από τη Δημοτική Επιτροπή, σε συνέχεια εισήγησης του δημάρχου, ο οποίος και δημόσια εξέφρασε τις ευχαριστίες του για τη σημαντική αυτή δωρεά προς τον Δήμο.

Η κατανομή στα σχολεία, σύμφωνα με τις ανάγκες που υπάρχουν, θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα, ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

