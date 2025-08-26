Νέες εμπλοκές σε σχέδια Βέργας και Ασπροχώματος

Χθες το απόγευμα, κυκλοφόρησαν πληροφορίες, που λόγω της ώρας δεν μπορούσαν να ελεγχθούν αν είναι βάσιμες, ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τη μελέτη της Βέργας, μετά από προσφυγή ενδιαφερόμενου πολίτη που είχε ασκηθεί.

Στο μεταξύ, ακόμα πιο πίσω πάει η πράξη εφαρμογής της πολύπαθης πολεοδόμησης στο Ασπρόχωμα. Χθες η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε, κατά πλειοψηφία, παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του αντικειμένου της συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης πράξης εφαρμογής περιοχής Ασπροχώματος, έως και τις 30 Ιουνίου 2026.

Την παράταση καταψήφισε η μείζων μειοψηφία και ο επικεφαλής της Βασίλης Τζαμουράνης δήλωσε ακόμα πιο απογοητευμένος από την προηγούμενη φορά, εκτίμησε πως “μέχρι το τέλος του 2026 δεν θα έχουμε κυρωμένη την πράξη εφαρμογής” κι επέκρινε τη δημοτική αρχή ότι “δεν είναι στις προτεραιότητές σας οι πολεοδομικές μελέτες”.

Στην εισήγησή του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης ενημέρωσε ότι εκδικάστηκαν όλες οι ενστάσεις και από τις 300 έγιναν δεκτές οι 150 και αναφερόμενος στα επόμενα βήματα με πρώτο τη νέα ανάρτηση, εκτίμησε πως η προθεσμία μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026 επαρκεί για την τελική κύρωση της πράξης εφαρμογής. Υπενθύμισε ότι οι σχετικές διαδικασίες ξεκίνησαν το 1995(!) και η πολεοδομική μελέτη το 2005(!).

Ο Β. Τζαμουράνης αφού ανέφερε ότι έχει προσωπικό συμφέρον, γιατί εκεί είναι η πατρική του ιδιοκτησία και υπενθύμισε πως τα χρονοδιαγράμματα που είχαν δοθεί από τη δημοτική αρχή σε ερωτήσεις του το 2023 και το 2024, δεν τηρήθηκαν. Εκτίμησε ότι στα επόμενα βήματα ο μελετητής δεν πρέπει να καθυστερήσει, γιατί έχει το υλικό και διαμαρτυρήθηκε έντονα που “οι ιδιοκτήτες της περιοχής είναι όμηροι εδώ και τόσα χρόνια”, καθώς πληρώνουν ΕΝΦΙΑ σαν να είναι πολεοδομημένη και ΤΑΠ.

Νωρίτερα ο κ. Τζαμουράνης είχε αφήσει αιχμές για πλημμελή μελέτη από πλευράς αναδόχου, ρωτώντας αν υπάρχει προηγοούμενο να έχουν γίνει δεκτές οι μισές ενστάσεις.

Ο αρμόδιος προϊστάμενος της Πολεοδομίας Κώστας Φύκιρης απάντησε ότι “δεν είναι παράξενο να έχουμε μεγάλο αριθμό ενστάσεων” και αναφέρθηκε σε αλλαγές σε ιδιοκτήτες και για νέα δεδομένα, που οδήγησαν σε πολλές ενστάσεις.

Η σύμβουλος της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Χριστίνα Καντζιλιέρη μίλησε για “τις ευθύνες που έχει το κράτος, που είναι εχθρικό σε περίοδο με μεγάλο πρόβλημα στέγασης” και για την υποστελέχωση σε υπηρεσίες, όπως η Πολεοδομία και σε δήμους.

Για “ανεκμετάλλευτες περιουσίες που φορολογούνται κιόλας”, έκανε λόγο ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός.

Γ.Σ.