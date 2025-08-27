Σύμβαση μίσθωσης κτηρίου για Παιδικό Σταθμό στα Αρφαρά

Το μισθωτήριο υπέγραψαν ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου Παναγιώτης Κώτσιαρης. Υπενθυμίζεται ότι είχαν ληφθεί όλες οι σχετικές αποφάσεις κι εγκρίσεις που απαιτούνταν από τα συλλογικά όργανα του Δήμου Το κτήριο επιφανείας 152,95 τ.μ., το οποίο βρίσκεται εντός οικοπέδου 656,23 τ.μ., θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την στέγαση Βρεφονηπιακού - Παιδικού Σταθμού, ενώ η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε 10 χρόνια, με δυνατότητα παράτασης επιπλέον 5 χρόνων, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από τον Δήμο Καλαμάτας, κατόπιν απόφασης του αρμοδίου συλλογικού οργάνου. Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, με τον τρόπο αυτό, ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα κατοίκων της Κοινότητας Αρφαρών, το οποίο αφορούσε στην ίδρυση και λειτουργία Βρεφονηπιακού - Παιδικού Σταθμού στην περιοχή.