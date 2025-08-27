Συνεδρίαση λογοδοσίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας

Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η 4η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας. Η συνεδρίαση θα γίνει στις 8 μ.μ. και καταληκτική ημερομηνία, μέχρι την οποία μπορεί να υποβληθεί ένα θέμα προς συζήτηση, είναι η 3η Σεπτεμβρίου.

Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να θέσει έως ένα θέμα. Εφόσον έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από 10 θέματα, διενεργείται δημόσια κλήρωση από το προεδρείο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη εγγράφονται έως 3 θέματα, που προτείνονται από συμβούλους της πλειοψηφίας. Επιπλέον των ανωτέρω 10 θεμάτων, έως 2 θέματα μπορούν να συζητούνται εφόσον τα έχουν θέσει οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων.

Αν έχουν υποβληθεί πάνω από 2 θέματα από τους προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, τότε διενεργείται κλήρωση. Η παρουσία του δημάρχου, του αρμόδιου αντιδημάρχου, του εντεταλμένου συμβούλου ή του προέδρου νομικού προσώπου στη συνεδρίαση είναι υποχρεωτική, εφόσον έχει εγγραφεί θέμα της αρμοδιότητάς τους στην ημερήσια διάταξη. Σε περίπτωση κωλύματος ορίζεται από τον δήμαρχο ο ίδιος ή άλλος αντιδήμαρχος ή εντεταλμένος σύμβουλος, για να συμμετάσχει στη συζήτηση του εν λόγω θέματος.

Κ.Μπ.