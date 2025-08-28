Δήμος Καλαμάτας: Πρόσκληση για επίσκεψη στο Τορόντο

Επίσημη πρόσκληση προς τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, προκειμένου να παραστεί ως τιμώμενο πρόσωπο στις επετειακές εκδηλώσεις της ομογένειας στο Τορόντο του Καναδά, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, προς τιμήν της 23ης και 25ης Μαρτίου 1821, απέστειλε ο πρόεδρος της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά και του Συλλόγου Μεσσηνίων Τορόντο “Παπαφλέσσας - Υπαπαντή” Γεώργιος Βλαχάκης.

Στην επιστολή – πρόσκλησή του προς τον δήμαρχο, ο πρόεδρος της Παμμεσσηνιακής Ομοσπονδίας αναφέρει ότι “κατά τη διάρκεια της τελετής, προγραμματίζεται μια συμβολική χειρονομία ευχαριστίας προς τους Δήμους της Μεσσηνίας, που στηρίζουν διαχρονικά την Ομογένεια, ως ένδειξη εκτίμησης για την πολύτιμη συμβολή τους στην ενίσχυση των δεσμών με τον απόδημο Ελληνισμό. Η παρουσία σας θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή για την ομογένεια και θα ενδυναμώσει ακόμη περισσότερο τους δεσμούς που μας ενώνουν”.