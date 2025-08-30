Συνάντηση της δημάρχου Οιχαλάις με τον απερχόμενο διοικητή του Α.Τ. Νίκο Αντωνόπουλο

Τον απερχόμενο διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Οιχαλίας Νίκο Αντωνόπουλο ο οποίος αναλαμβάνει τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου καθήκοντα Διοικητή της Τροχαίας Καλαμάτας επισκέφθηκε χθες στο γραφείο του στο Μελιγαλά, η δήμαρχος Οιχαλίας Γιώτα Γεωργακοπούλου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης η κα Γεωργακοπούλου τον ευχαρίστησε για τη συνεργασία που είχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στην εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος και στην ασφάλεια της περιοχής και του απένειμε τιμητική πλακέτα ως ένδειξη αναγνώρισης στην

προσφορά και το έργο του. Η Δήμαρχος ευχήθηκε στον κ. Αντωνόπουλο καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα και κάθε προσωπική και επαγγελματική πρόοδο, σημειώνοντας πως ο Δήμος Οιχαλίας θα συνεχίσει τη στενή συνεργασία με τις αστυνομικές Αρχές, με στόχο την προστασία και την ευημερία των πολιτών.