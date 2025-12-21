"Ο Καρυοθραύστης" στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας

Η πολυαγαπημένη παιδική θεατρική παράσταση θα ανέβει την Τρίτη 23/12 στις 4 μ.μ. και στις 6 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο, φέρνοντας μαζί της τον μαγικό κόσμο των Χριστουγέννων, αλλά και μία ανεπανάληπτη περιπέτεια στα μάτια των παιδιών, που υπόσχεται να μαγέψει τους μικρούς και μεγάλους θεατές με τους καλοδουλεμένους διαλόγους, τις εντυπωσιακές ερμηνείες, τα έξυπνα σκηνικά και τα εκθαμβωτικά κοστούμια.

Η Κέλλυ Σταμουλάκη, βασίζεται στο κλασικό παραμύθι του E.T.A. Χόφμαν “Ο Καρυοθραύστης και ο Βασιλιάς των Ποντικών” και παρουσιάζει την παραμυθένια ιστορία της Κλάρα, μιας νεαρής κοπέλας που βυθίζεται σε έναν κόσμο γεμάτο θαύματα, χορούς και μυστήρια. Με τη βοήθεια του θαρραλέου Καρυοθραύστη, η Κλάρα αντιμετωπίζει τον κακό Βασιλιά των Ποντικών και ξεκινά ένα επικό ταξίδι προς τη γη των γλυκών. Στο ταξίδι τους αυτό θα συναντήσουν απίστευτα πλάσματα, όπως ζαχαρωτά που χορεύουν, ευγενικές νεράιδες και απρόβλεπτες μάγισσες. Οι θεατές θα μεταφερθούν σε έναν κόσμο αφηγηματικής ευφυΐας, όπου τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα.

Η σκηνοθέτης έχει ενσωματώσει εντυπωσιακά σκηνικά, ειδικές κατασκευές, εφέ και ρομαντικά κοστούμια του Σάββα Πασχαλίδη, που μεταφέρουν τους θεατές στον κόσμο του παραμυθιού. Η μουσική του Τσαϊκόφσκι, προσθέτει μια ακόμα διάσταση στην μαγευτική ατμόσφαιρα της παράστασης, καθώς και η πρωτότυπη μουσική, που έχει συνθέσει η Ελένη Καρβέλη, η οποία εντείνει τη δράση του έργου. Πρωταγωνιστούν αλφαβητικά: Στέλιος Καραγεωργιου, Ελένη Καρβέλη, Αμελι Μαρκάκη, Στέλλα Μπονάτσου, Δημήτρης Τοπαλίδης.

Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.