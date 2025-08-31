Διακοπή εργασιών σε σχολικά κτήρια της Τριφυλίας

Την αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών δύο έργων, η οποία αφορά την επισκευή σχολικών κτηρίων σε Φιλιατρά και Κυπαρισσία, αποφάσισε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τριφυλίας.

Η διακοπή γίνεται μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου των δύο έργων λόγω καθυστέρησης πληρωμής των λογαριασμών πέραν των 3 μηνών.

Συγκεκριμένα έγινε αποδεκτή η ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου του έργου «Επισκευή σχολικών κτηρίων Δ.Ε. Κυπαρισσίας» λόγω καθυστέρησης πληρωμής του πρώτου λογαριασμού πέραν των 3 μηνών από την υποβολή του, καθώς και του έργου «Επισκευή σχολικών κτηρίων Δ.Ε. Φιλιατρών» λόγω καθυστέρησης πληρωμής του δεύτερου λογαριασμού πέραν των 3,5 μηνών από την υποβολή του.

