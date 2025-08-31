eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κυριακή, 31 Αυγούστου 2025 08:08

Διακοπή εργασιών σε σχολικά κτήρια της Τριφυλίας

Την αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών δύο έργων, η οποία αφορά την επισκευή σχολικών κτηρίων σε Φιλιατρά και Κυπαρισσία, αποφάσισε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τριφυλίας.

Η διακοπή γίνεται μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου των δύο έργων λόγω καθυστέρησης πληρωμής των λογαριασμών πέραν των 3 μηνών.
Συγκεκριμένα έγινε αποδεκτή η ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου του έργου «Επισκευή σχολικών κτηρίων Δ.Ε. Κυπαρισσίας» λόγω καθυστέρησης πληρωμής του πρώτου λογαριασμού πέραν των 3 μηνών από την υποβολή του, καθώς και του έργου «Επισκευή σχολικών κτηρίων Δ.Ε. Φιλιατρών» λόγω καθυστέρησης πληρωμής του δεύτερου λογαριασμού πέραν των 3,5 μηνών από την υποβολή του.

Κ.Μπ.

Κατηγορία Δήμοι
