Κλειστός ο αυτοκινητόδρομος στον κόμβο Στέρνας - Πώς διεξάγεται η κυκλοφορία

Κλειστός στο ύψος του κόμβου της Στέρνας είναι ο αυτοκινητόδρομος Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα λόγω μπλόκου από τους αγρότες της Αργολίδας.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, που κινούνται στο ρεύμα κυκλοφορίας από Τρίπολη προς Αθήνα θα διεξάγεται μέσω κόμβου Στέρνας – κόμβου Μαλαχιά – Δερβενακίων – Αγίου Βασιλείου - αυτοκινητόδρομος Καλαμάτα – Τρίπολη – Κόρινθος – Αθήνα.

Το συγκεκριμένο μπλόκο στήθηκε γύρω στις 12:45 σήμερα το μεσημέρι και οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις παρακαμπτήριες οδούς βάσει των συστάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Για την πληρέστερη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, τα σημεία στα οποία εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, καθώς και οι διαθέσιμες εναλλακτικές διαδρομές, επικαιροποιούνται διαρκώς και είναι διαθέσιμα σε ειδικό μπάνερ στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας: https://www.astynomia.gr/kykloforiakes-rythmiseis-logo-agrotikon-kinitopoiiseon/

Επίσης οι οδηγοί μπορούν να επικοινωνούν με τον "Μορέα" στο 1025.