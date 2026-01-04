Χαλάει ξανά ο καιρός: Έρχονται βροχές και αφρικανική σκόνη (Βίντεο)

Άστατος θα είναι ο καιρός, με έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης τα φετινά Θεοφάνεια, καθώς οι βροχές αναμένεται να ενταθούν από τη Δευτέρα και να συνεχιστούν την Τρίτη και την Τετάρτη, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

Όπως αναφέρει στην πρόγνωσή του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, οι βροχές θα εμφανίζονται κατά περιόδους πιο εκτεταμένες, συνοδευόμενες από σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά και τα βόρεια της χώρας. Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να σημειωθεί πρόσκαιρη επιδείνωση των φαινομένων.

Την Τρίτη των Θεοφανείων, βροχές και καταιγίδες θα χτυπήσουν σε αρκετές περιοχές. Παράλληλα, όπως αναφέρει το newsbeast, οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, γεγονός που θα οδηγήσει σε λασποβροχές και τοπικό περιορισμό της ορατότητας.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε ήπια επίπεδα για την εποχή, χωρίς έντονη ψύχρα, παρά τα φαινόμενα.

Χαλάει ο καιρός στο τέλος της εβδομάδας

Προς τα τέλη της εβδομάδας, το σκηνικό του καιρού αναμένεται να αλλάξει σταδιακά. Προβλέπεται επιδείνωση με ισχυρότερα φαινόμενα σε ορισμένες περιοχές, χιονοπτώσεις στα ορεινά και πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα.

«Λασποβροχές τα Θεοφάνεια»

Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, βροχές θα σημειωθούν από τη Δευτέρα, ωστόσο ανήμερα των Θεοφανείων ο καιρός θα επιδεινωθεί αισθητά. Την Τρίτη και την Τετάρτη οι συνθήκες θα ευνοήσουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, προκαλώντας λασποβροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας.

«"Με λασποβροχές τα Θεοφάνια…"

☑️Σε διαδικασία απόψυξης έχει μπει η χώρα με τον υδράργυρο να φτάνει και να ξεπερνά τους 20 βαθμούς στην κεντρική και νότια Ελλάδα.

☑️Οι βροχές το Σ/Κ θα είναι περιορισμένες στη δυτική Ελλάδα ,τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο ωστόσο θα ενταθούν τη Δευτέρα την Τρίτη ( Θεοφάνια) και την Τετάρτη.

☑️Μάλιστα την Τρίτη (Θεοφάνια) και την Τετάρτη οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν μεταφορά και αφρικανικής σκόνης με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν λασποβροχές.

☑️Οι επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες μέχρι την Τετάστη 7/1 με εντάσεις στα 7-8 μποφόρ στα πελάγη.

Κρύα δεν φαίνονται προς το παρόν».