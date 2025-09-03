Τελωνείο Μπούκας: 100 ευρώ ενοίκιο ζητεί η ΕΤΑΔ - Δωρεάν παραχώρηση ζητεί ο Δήμος Μεσσήνης

Και για να το παραχωρήσει με αυτό το αντίτιμο βάζει, μάλιστα και όρους. Ο Δήμος αντιδρά και αγωνίζεται να του παραχωρηθεί δωρεάν.

Αυτά σημείωσε ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος, απαντώντας στο θέμα που έθεσε η σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σοφία Γιάνναρη, στο Δημοτικό Συμβούλιο λογοδοσία της δημοτικής αρχής, προχθές το απόγευμα.

Ειδικότερα, η κ. Γιάνναρη ρώτησε ποιες “είναι οι ενέργειες και δράσεις της δημοτικής αρχής, για να περισώσουμε το ιστορικό κτίσμα του Τελωνείου στην Μπούκα, μετά τον χαρακτηρισμό του ως μνημείο”.

Ανέφερε ότι χάρις στην κινητοποίηση φορέων και προσωπικοτήτων το Τελωνείο χαρακτηρίστηκε μνημείο, υπενθύμισε αναφορά του δημοσιογράφου - συγγραφέα Ηλία Μπιτσάνη για απάντηση της ΕΤΑΔ σε ερώτηση του βουλευτή Αλέξη Χαρίτση πως το αίτημα παραχώρησης στον Δήμο εξετάζεται θετικά και πρότεινε οριοθέτηση του χώρου κι ενημερωτική πινακίδα μπροστά από το εναπομείναν κτίσμα του Τελωνείου.

Ο κ. Αθανασόπουλος απάντησε υπενθυμίζοντας την προσπάθεια φορέων πρωτοστατούντος του κ. Μπιτσάνη για το Τελωνείο και παρατήρησε πως η ΕΤΑΔ απαιτεί (ήταν ανένδοτη) για παραχώρηση στον Δήμο με καταβολή μηνιαίου μισθώματος, 100 ευρώ τον μήνα, που “το θεωρώ ανήθικο”, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ ο Δήμος θα κάνει τη μελέτη υποστήριξης, για να σωθεί αυτό που έχει απομείνει από το κτίσμα. Μάλιστα, έβαλε και όρους στον Δήμο σε 2 χρόνια να γίνει η μελέτη και σε 5 το έργο.

“Παλεύουμε να παραχωρηθεί δωρεάν. Επιμένω για μηδενικό αντίτιμο. Να λήξει αυτό να διασφαλίσουμε την παραχώρηση από την ΕΤΑΔ”, κατέληξε ο δήμαρχος.

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ

Αλλα θέματα – ερωτήσεις που τέθηκαν από συμβούλους της μειοψηφίας και απαντήθηκαν από τον δήμαρχο και σε μία περίπτωση και από τον αντιδήμαρχο Δημήτρη Αθανασακόπουλο ήταν:

1) Γιάννης Διονυσόπουλος (σύμβουλος μείζονος μειοψηφίας): Ενημέρωση για τις προμήθειες υλικών του Δήμου για τα έτη 2020 – 2025. 2) Ελένη Δουρούμη: Ενημέρωση για την κατάσταση των παιδικών χαρών του Δήμου Μεσσήνης. 3) Κώστα Θεοδωρακόπουλος: Ενέργειες εξυγίανσης της ΔΕΥΑΜ κι ενημέρωση αν υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο με μέτρα και χρονοδιάγραμμα για την οικονομική βιωσιμότητά της. 4) Κώστας Μαλιώτης: Ενημέρωση για το γήπεδο Λογγάς. Είναι περιουσία του Δήμου και πόση είναι η έκταση γης που ανήκει στη δημοτική περιουσία; 5) Χρήστος Θεοδωρακόπουλος (επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης”): Σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα σχολικά κτήρια, ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς;

Γ.Σ.