Ξεκίνησε η ανάπλαση στη Σιδηροδρομικού Σταθμού

Εργασίες ανάπλασης ξεκίνησαν χθες, στην οδό Σιδηροδρομικού Σταθμού, στο κέντρο της Καλαμάτας, από τη συμβολή της με την οδό Μητροπέτροβα μέχρι και την οδό Φραντζή. Και λόγω των εργασιών, στο τμήμα αυτό, η Σιδ. Σταθμού είναι κλειστή στην κυκλοφορία.

Πρόκειται, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, για εργασίες ανάπλασης, στο πλαίσιο υλοποίησης του μεγάλου έργου των αστικών αναπλάσεων στον κεντρικό ιστό της πόλης.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν αποξήλωση του οδοστρώματος, προκειμένου να τοποθετηθούν ψυχροί κυβόλιθοι, ένα μοτίβο που ακολουθείται σε όλες τις αστικές αναπλάσεις του κέντρου. Στο τμήμα αυτό είχαν προηγηθεί εργασίες στα υπόγεια δίκτυα, με ενίσχυση του δικτύου των ομβρίων και αντικαταστάσεις αγωγών ύδρευσης από τη ΔΕΥΑΚ.

Αυτοψία στο σημείο πραγματοποίησε ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος συνοδευόμενος από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βασίλη Κουτραφούρη. Ο δήμαρχος έκανε λόγο για “έργο κρίσιμο για την αναβάθμιση της περιοχής”, επισημαίνοντας ότι “μπορεί να υπάρχει προσωρινά μια αναστάτωση για τους πολίτες, ωστόσο το αποτέλεσμα είναι σημαντικό και θα δικαιώσει τις προσπάθειες και την υπομονή όλων”. Τόνισε ότι “αναβαθμίζουμε την πόλη, το κέντρο της Καλαμάτας. Αλλάζουμε την πόλη μας”.

Ο αντιδήμαρχος Β. Κουτραφούρης αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση της ανάπλαση επί της Αριστοδήμου, σημειώνοντας ότι ήδη από την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου δόθηκε σε κυκλοφορία σε όλο το μήκος της, με τα συνεργεία πλέον να επικεντρώνονται στην οδό Σιδηροδρομικού Σταθμού, όπου και συνεχίζεται το μεγάλο έργο, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί. Επισημαίνεται ότι σειρά έχει το σύμπλεγμα δρόμων δυτικά της κεντρικής πλατείας Καλαμάτας μέχρι την οδό Νέδοντος.

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ

Ταυτόχρονα, από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων έχει υπάρξει ενημέρωση σε κατοίκων και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή όπου εξελίσσονται τα έργα, προκειμένου να μην αντιμετωπιστούν προβλήματα με τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Συγκεκριμένα, λόγω της προσωρινής διακοπής κυκλοφορίας της οδού Σιδ. Σταθμού, που έχει ως αποτέλεσμα τη μη πρόσβαση των απορριμματοφόρων για την αποκομιδή σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, η εξυπηρέτηση θα γίνεται από τους κάδους που θα βρίσκονται επί της οδού Νέδοντος, όπου και έχουν τοποθετηθεί επιπλέον μεταλλικοί κάδοι. Επίσης, γίνεται έκκληση προς τους επαγγελματίες όσον αφορά την ανακύκλωση συσκευασιών, να τηρείται ο κανονισμός καθαριότητας.