Ασφαλτοστρώσεις σε αγροτικούς δρόμους σε Χαραυγή και Μάνεσι

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο με την ολοκλήρωση των εργασιών αυτών, “η δημοτική αρχή επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να στηρίξει τους αγρότες και τον πρωτογενή τομέα, προσφέροντας ασφαλείς και λειτουργικές οδικές συνδέσεις για την απρόσκοπτη πρόσβαση στα χωράφια και τη διευκόλυνση της διακίνησης της αγροτικής παραγωγής”.

Ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος επισκέφθηκε χθες Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, τα δύο τμήματα των ασφαλτοστρωμένων δρόμων, που χρηματοδοτήθηκαν από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, συνοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Σπύρο Κοντοθανάση και υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και τους προέδρους των Κοινοτήτων Χαραυγής Γιώργο Δρακόπουλο και Μάνεσι Δημήτρη Αθανασόπουλο, αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα ασφαλτοστρώθηκε η αγροτική οδός Χαραυγή – Πολυλίμνιο, μήκους 1.069,36 μέτρων, η οποία χωροθετείται νότια του οικισμού Χαραυγή και καταλήγει στην περιοχή του Πολυλιμνίου. Το τμήμα αυτό του δρόμου έχει μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο, λόγω της διέλευσης των επισκεπτών προς τους καταρράκτες του Πολυλιμνίου και λόγω των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Η αγροτική οδός που ασφαλτοστρώθηκε στο Μάνεσι, έχει μήκος 1.453,38 μέτρων, ξεκινάει από το νοτιοανατολικό άκρο του οικισμού και καταλήγει πλησίον του ναού Αγίου Δημητρίου. Το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου εξυπηρετεί όλο τον χρόνο τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και έχει αυξημένη κυκλοφορία κατά τις χρονικές περιόδους της ελαιοσυγκομιδής και της συκοκαλλιέργειας.

Οι βελτιώσεις και στα δύο τμήματα έγιναν με διαπλατύνσεις όπου ήταν εφικτό, με έργα αποστράγγισης και επενδεδυμένες τάφρους και τοίχους αντιστήριξης.

“Ολοκληρώσαμε με επιτυχία την ασφαλτόστρωση 2,5 ακόμα χλμ. χωμάτινων δρόμων, παραδίδοντας στους κατοίκους ασφαλείς και άνετες συνθήκες μετακίνησης, διευκολύνοντας την πρόσβαση τους στα χωράφια και τις περιουσίες τους. Συνεχίζουμε να τιμούμε τις δεσμεύσεις μας και να υλοποιούμε έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, προάγοντας την ποιότητα ζωής στον τόπο μας”, δήλωσε ο δήμαρχος Μεσσήνης, μετά από την επίσκεψη στα δύο

τμήματα.