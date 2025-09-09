Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμάτας: Έναρξη του προγράμματος «Άθληση για Όλους» την επόμενη εβδομάδα

Τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου ξεκινά και πάλι το πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» του Δήμου Καλαμάτας, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο.

Το πρόγραμμα την περσινή χρονιά γνώρισε θερμή ανταπόκριση από πολίτες όλων των ηλικιών. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, δόθηκε η δυνατότητα καθημερινών προπονήσεων στο Δημοτικό Κολυμβητήριο υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένης γυμνάστριας και την παρουσία ναυαγοσώστη, εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο ασφάλειας. «Οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν σε ένα σύγχρονο, φιλικό και ανακαινισμένο Κολυμβητήριο, το οποίο πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το νερό, απολαμβάνοντας όλα τα οφέλη που προσφέρει η κολύμβηση στην υγεία και την ευεξία» τονίζεται από το Δήμο Καλαμάτας.

Οι ώρες λειτουργίας (φθινοπωρινό ωράριο) έχουν οριστεί ως εξής: Δευτέρα – Τετάρτη – Πέμπτη: 9 π.μ. – 4 μ.μ., Τρίτη: 2 μ.μ. – 4 μ.μ. & 9 μ.μ. – 10 μ.μ., Παρασκευή: 2 μ.μ. – 4 μ.μ..

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Απαραίτητη είναι η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης που να πιστοποιεί ότι ο αθλούμενος είναι υγιής και μπορεί να αθληθεί:

Α) Ιατρική βεβαίωση από καρδιολόγο ή παθολόγο και δερματολόγο

ή

Β) Ιατρική βεβαίωση από γιατρό γενικής ιατρικής, στην οποία να αναφέρεται ρητά ότι ο συμμετέχων είναι και δερματολογικά εξετασμένος.

✔ Οι ιατρικές βεβαιώσεις έχουν ισχύ 1 έτους.

Εγγραφές & κατάθεση δικαιολογητικών

Η διαδικασία εγγραφής μπορεί να ολοκληρωθεί:

Με φυσική παρουσία στη γραμματεία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου

Κόστος συμμετοχής για τον μήνα Σεπτέμβριο: 10€ για όλους

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται: Μέσω τραπεζικής κατάθεσης ή στο Ταμείο Προσόδων (Δημαρχείο, Αθηνών 99).

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε:

Email: kolimvitiriokalamatas@gmail.com. Τηλ.: 27210-29717 (09:00-13:00 & 14:30-20:00)

