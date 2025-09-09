Εντός της εβδομάδας ανοίγει το Κολυμβητήριο Καλαμάτας - Παράπονα από συλλόγους για το χρονοδιάγραμμα

Εντός της εβδομάδας αναμένεται να ανοίξει ξανά τις πόρτες του το Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμάτας, έπειτα από τις εργασίες συντήρησης που έγιναν από τις αρχές του περασμένου μήνα, με στόχο τη βελτίωση των εγκαταστάσεων.

Στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας ψηφίστηκε η έγκριση απόδοσης λογαριασμού δαπανών με χρηματικό εντάλματα προπληρωμής που αφορά την σύνδεση του υποσταθμού Κολυμβητηρίου με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, επικρίνοντας η αντιπολίτευση την αργοπορημένη ολοκλήρωση των εργασιών.

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης πληροφόρησε πως γίνεται καθαρισμός στις πισίνες, και ότι τα ζητήματα στα αποδυτήρια έχουν αντιμετωπιστεί. Σε ό,τι έχει να κάνει με το γεωθερμικό σύστημα ενημέρωσε πως είναι όλα έτοιμα από άποψη σύνδεσης και πληρωμών με τη ΔΕΗ, προσθέτοντας πως αυτό που εκκρεμεί είναι οι δοκιμές, οι οποίες ωστόσο πρέπει να γίνουν σε περίοδο πιο χαμηλών θερμοκρασιών, με το πλάνο να εστιάζει στα τέλη Σεπτεμβρίου προς αρχές Οκτώβρη. Από την παράταξη “Καλαμάτα μετά” τονίστηκε πως το Κολυμβητήριο παρέμεινε κλειστό από το Σάββατο 2/8 για τη συνέχιση προγραμματισμένων εργασιών, σχολιάζοντας πως αυτές τελικά συνεχίζονται και τον Σεπτέμβριο και δεν τελείωσαν την Κυριακή 24 Αυγούστου, όπως είχε ανακοινωθεί από το Δήμο.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος συνέχισε λέγοντας πως μπήκε μηχάνημα αυτόματης χλωρίωσης στη μικρή πισίνα για να μπορέσει να είναι λειτουργική όλο το χρόνο. Ακόμα, έγιναν παρεμβάσεις στο υπόγειο, μέσα από την αντικατάσταση κάποιων σωληνώσεων που δεν είχαν σχέση με την ενεργειακή αναβάθμιση, τονίζοντας πως οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν και του χρόνου. «Εχει ανακοινωθεί πως το Κολυμβητήριο θα λειτουργήσει από τις 9/9. Εγινε μια μεγάλη προσπάθεια το Σαββατοκύριακο να τα καταφέρουμε, έχουν τελειώσει όλα, αλλά χρειάζονται δύο μέρες για να γεμίσει η δεξαμενή για να μπορέσει να λειτουργήσει» πρόσθεσε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο το άνοιγμα να πάει για λίγο πίσω χρονικά.

Ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Δημήτρης Οικονομάκος μετέφερε παράπονα συλλόγων για το καθυστερημένο άνοιγμα, τονίζοντας ο δήμαρχος Καλαμάτας πως δεν τέθηκε ποτέ θέμα ανοίγματος του χώρου νωρίτερα. Ο κ. Οικονομάκος συνέχισε πως θα έπρεπε να τρέξουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες ώστε να γίνονται οι εγγραφές, ιδίως σε μια περίοδο που οι οικογένειες κάνουν τον προγραμματισμό τους.

Υπενθυμίζεται πως πριν το κλείσιμο του Κολυμβητηρίου αναγνώστρια της “Ε” είχε σχολιάσει πως έχουν τοποθετηθεί γυψοσανίδες στα αποδυτήρια με τέτοιον τρόπο που δεν μπορούν να ανοίξουν καλά όλα τα παράθυρα, ενώ το σημαντικότερο ζήτημα σύμφωνα με την ίδια είχε να κάνει με την μη απορρόφηση του νερού με ορθό τρόπο, με αποτέλεσμα να λιμνάζει και τα παιδιά να κινδυνεύουν από μυκητιάσεις.

Τ.Αν.