Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας: Στο επίκεντρο η έναρξη της σχολικής χρονιάς

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ανέφερε πως η εν λόγω πρόταση έρχεται με αύξηση του προϋπολογισμού κατά 100.000 ευρώ, για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες σε φωτοτυπίες και εκτυπώσεις στα σχολεία. Ο ίδιος, υπογράμμισε πως αυτοί οι διαγωνισμοί συνοδεύονται από εκπτώσεις που αγγίζουν το 40%-50%. Η αντιδήμαρχος Πιπίνα Κουμάντου σημείωσε πως το θέμα αναβλήθηκε δύο φορές για να διαπιστωθεί τι ζητούν τα σχολεία και τι μπορεί να καλυφτεί από αυτά. Όπως είπε, κάποια πράγματα που κρίθηκαν υπερβολικά κόπηκαν και για τα υπόλοιπα συνεχίστηκε η διαδικασία. Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό ύψους 352.577 ευρώ υπέρογκο, σχολιάζοντας πως σε μια πόλη που τείνει στην κλιματική ουδετερότητα η χρήση του χαρτιού εκτινάσσεται. Πάνω στο θέμα των σχολείων, ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Δημήτρης Οικονομάκος σχολίασε την πρόσφατη συνάντηση που έγινε ανάμεσα στους διευθυντές των σχολείων και τον δήμαρχο, η οποία όπως είπε ανέδειξε τα δεκάδες προβλήματα που υπάρχουν σε πάρα πολλά μέτωπα. «Τα προβλήματα αυτά δεν τα παραδεχόσαστε αλλά η συνάντηση τα ανέδειξε» τόνισε. Ο ίδιος στάθηκε στις ελλείψεις που παρατηρήθηκαν στις αποθήκες του Δήμου σε ότι έχει να κάνει με την γραφική ύλη, σχολιάζοντας πως σχολεία πέρυσι ζητούσαν από τους γονείς χαρτιά Α4, τη στιγμή που μια οικογένεια έχει να επωμιστεί ένα σορό από υποχρεώσεις. Η κα Κουμάντου παραδέχτηκε πως υπήρξαν διαμαρτυρίες για την γραφική ύλη και την ποιότητα, σημειώνοντας πως επειδή δεν είχε έτοιμο τον διαγωνισμό ο Δήμος, οι υπηρεσίες αναγκάστηκαν να δώσουν ότι υπήρχε στην αποθήκη, όντας κάποια εξ αυτών μη αποδοτικά από το πέρας του χρόνου. «Τους ενημερώσαμε, τα επέστρεψαν και πλέον παίρνουν από την καινούργια σύμβαση του Δήμου» διευκρίνισε, κάνοντας λόγο για μια αναμενόμενη δυσλειτουργία πάνω στην πίεση των εξετάσεων. Σχετικά με τις συναντήσεις με τους διευθυντές, ο Θανάσης Βασιλόπουλος σχολίασε πως πέρυσι κυριάρχησε το θέμα της κατάργησης των σχολικών επιτροπών, ενώ φέτος συζητήθηκε πώς θα λυθούν τα προβλήματα λόγω της κατάργησης. «Εχουν ομαλοποιηθεί οι διαδικασίες, έχουμε βρει τις λύσεις, έχουμε δημιουργήσει τα ανάλογα συνεργεία, έχουμε προμήθειες» συνέχισε, τονίζοντας πως με την ψήφιση αυτή συμπεριλαμβάνονται τα αιτήματα των σχολείων για να γίνει η προμήθεια της γραφικής ύλης που απαιτείται. Ο ίδιος υπενθύμισε πως ο Δήμος διαθέτει συνεργείο που αντιμετωπίζει τα θέματα της καθημερινότητας και τέσσερα ακόμα που δουλεύουν μόνο για τα σχολεία του Δήμου. «Βέβαια δεν φτάνει μόνο αυτό, διεκδικούμε κάθε πρόγραμμα που ανοίγει -και έχουμε επιτυχίες σε αυτό το κομμάτι- ώστε να μπορέσουμε να ανακατασκευάσουμε τα σχολεία όσο καλύτερα γίνεται» πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας πως από τα χρήματα που θα περισσέψουν από τον προϋπολογισμό του 2025, το μεγαλύτερο μέρος θα διατεθεί και πάλι για τα σχολεία.

