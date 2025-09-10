Παράταξη Τζαμουράνη: “Μόνη επιδίωξη Βασιλόπουλου η «φίμωση» της αντιπολίτευσης”

“Την αλαζονική και αδιάλλακτη στάση του δημάρχου και του προέδρου του ΔΣ, που υπονομεύουν και περιορίζουν τον ρόλο και το καθήκον της αντιπολίτευσης να ασκεί διαρκή έλεγχο στις πράξεις ή παραλείψεις της δημοτικής αρχής”, καταγγέλλει η μείζων μειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, η παράταξη Τζαμουράνη.

Σε ανακοίνωσή της για τη “συνεχιζόμενη άρνηση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας να επαναφέρει για συζήτηση τον κανονισμό λειτουργίας του συμβουλίου” επισημαίνει πως “ενορχηστρωτής αυτής της κατάστασης ο ίδιος ο δήμαρχος Καλαμάτας κ. Θανάσης Βασιλόπουλος, μόνη επιδίωξη του οποίου φαίνεται ότι είναι η «φίμωση» κατά το δυνατόν της αντιπολίτευσης”. Κι εκφράζει την απογοήτευσή της για “την άκαμπτη, περιφρονητική, αδιάλλακτη και εκδικητική στάση του δημάρχου και του προέδρου,που αγγίζει τα όρια της «μοχθηρίας»”.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης ενημερώνει ότι στις 4 Σεπτεμβρίου κατέθεσε ως αίτημα - θέμα για την συνεδρίαση του Δ.Σ. την Τετάρτη 10 του μήνα, σήμερα δηλαδή, την «Τροποποίηση του Πρότυπου κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας», με “εισήγηση την ίδια με εκείνη που είχατε εισηγηθεί στην ατυχή συνεδρίαση της 30/7/2025 συμπληρωμένη (με κόκκινο χρώμα) ορισμένων προβλέψεων που σύσσωμη η αντιπολίτευση υπέδειξε”.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Αναστάσιος Ηλιόπουλος και ο δήμαρχος αγνόησαν το αίτημα του Β. Τζαμουράνη.

Στην ανακοίνωσή της η παράταξη Τζαμουράνη σημειώνει:

“Απογοήτευση και μόνο προκαλεί η συνεχιζόμενη άρνηση του προέδρου του Δημοτικού συμβουλίου Καλαμάτας να επαναφέρει για συζήτηση τον κανονισμό λειτουργίας του συμβουλίου με τις παρατηρήσεις και προσθήκες που ζήτησε σύσσωμη η αντιπολίτευση.

Ενορχηστρωτής αυτής της κατάστασης ο ίδιος ο δήμαρχος Καλαμάτας κ. Θανάσης Βασιλόπουλος, μόνη επιδίωξη του οποίου φαίνεται ότι είναι η «φίμωση» κατά το δυνατόν της αντιπολίτευσης, ώστε να μη λογοδοτεί για τις ελλείψεις του, τις αστοχίες του, τις κενές περιεχομένου μεγαλοστομίες του, τα σταματημένα έργα, τις υπερβάσεις σχεδόν όλων των προϋπολογισμών των έργων, την επιβολή αυξήσεων στους δημοτικούς φόρους, τις βαλτωμένες πολεοδομικές μελέτες, τα σταματημένα έργα του κεντρικού αγωγού ύδρευσης και της νέας δεξαμενής, τα αντιπλημμυρικά κ.ά

Έτσι δεν συμπεριέλαβαν στην ημερήσια διάταξη των θεμάτων της 10/9/2025 το θέμα για τον κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου που τους κατέθεσε η παράταξή μας (συνημμένα παρατίθεται η σχετική αίτηση στον πρόεδρο του ΔΣ και η εισήγηση με τις βελτιώσεις που προτείνουμε).

Η επιμονή της αντιπολίτευσης, όπως και των αντιπολιτεύσεων των όμορων Δήμων και πολλών Δήμων της χώρας για την βελτίωση του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου έχει να κάνει με την δυνατότητα που πρέπει να έχει η αντιπολίτευση να ελέγχει την δημοτική αρχή, να καταθέτει προτάσεις, να υποδεικνύει παραλείψεις, να αναδεικνύει και να προωθεί τα προβλήματα των δημοτών, πιέζοντας την δημοτική αρχή για την επίλυσή τους.

Αυτές τις δυνατότητες, δηλαδή την υποβολή ερωτήσεων προς την δημοτική αρχή πριν την έναρξη κάθε συνεδρίασης, την κατάθεση προτάσεων και ψηφισμάτων από την αντιπολίτευση, την δευτερολογία των δημοτικών συμβούλων και άλλα, τις απαγορεύει ο Πρότυπος Κανονισμός του υπουργείου Εσωτερικών, τον οποίο ο δήμαρχος και ο πρόεδρος πεισματικά και εκδικητικά αρνούνται να βελτιώσουν, όπως εισηγηθήκαμε.

Κατόπιν τούτων η παράταξή μας καταγγέλλει για μία ακόμα φορά την αλαζονική και αδιάλλακτη στάση του δημάρχου και του προέδρου του ΔΣ, που υπονομεύουν και περιορίζουν τον ρόλο και το καθήκον της αντιπολίτευσης να ασκεί διαρκή έλεγχο στις πράξεις ή παραλείψεις της δημοτικής αρχής.

Εκφράζομε την απογοήτευσή μας για την άκαμπτη, περιφρονητική, αδιάλλακτη και εκδικητική στάση του δημάρχου και του προέδρου (που αγγίζει τα όρια της «μοχθηρίας») για το παραπάνω ζήτημα,

Μετά απ’ αυτά η παράταξή μας δεν θα καταθέσει τα « όπλα», αλλά θα συνεχίσει, αξιοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσο να προβάλλει τα διάφορα θέματα που δυστυχώς δεν της επιτρέπεται να θέσει στο κατ’ εξοχήν αρμόδιο όργανο που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο”.