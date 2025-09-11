Από το Ζουμπούλειο στο Μέγαρο - Προοπτικές και προβληματισμοί για τη Σχολή Χορού Καλαμάτας

Το Ζουμπούλειο, το κτίριο που στεγάζει τη Δημοτική Σχολή Χορού στη συμβολή των οδών Παν. Καίσαρη και Αναγνωσταρά παρουσιάζει σημαντική φθορά, λόγω παλαιότητας. Συγκεκριμένα, έχει διαπιστωθεί εκτεταμένη φθορά στο ξύλινο δάπεδο μίας εκ των αιθουσών, η οποία κατά την περσινή σχολική χρονιά επιδεινώθηκε εξαιτίας υγρασίας, με αποτέλεσμα η επιφάνεια του δαπέδου να παρουσιάσει καθιζήσεις σε ορισμένα σημεία. Το γεγονός αυτό δημιούργησε σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών, καθώς υπήρξαν περιστατικά ολίσθησης, και δυσχέρανε τη διεξαγωγή των μαθημάτων, τα οποία πραγματοποιούνταν σε περιορισμένο χώρο. Το κατάλληλο δάπεδο αποτελεί βασική και αναγκαία προϋπόθεση για τη σωστή και ασφαλή διεξαγωγή των μαθημάτων χορού, καθώς και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της σχολής. Για τον λόγο αυτό, κρίθηκε επιτακτική η ανάγκη άμεσης επισκευής του δαπέδου της συγκεκριμένης αίθουσας, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Οι εργασίες που απαιτείται να πραγματοποιηθούν περιλαμβάνουν: Αφαίρεση του υπάρχοντος ειδικού λινόλεουμ και ξύλινου δαπέδου, στεγανοποίηση και μόνωση του υποστρώματος, κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου, τοποθέτηση αντικραδασμικού πατώματος, καθώς και τοποθέτηση νέου λινόλεουμ. Το συνολικό κόστος για την εκτέλεση των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 7.307 ευρώ.

ΝΕΑ ΕΠΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ

Στη συζήτηση που προηγήθηκε, ο πρόεδρος της Φάρις Σωτήρης Κριτσωτάκης ξεκαθάρισε πως με τις παραπάνω εργασίες θα μπουν οι βάσεις ούτως ώστε να μην χρειαστεί να πραγματοποιηθούν άλλες για τα επόμενα τουλάχιστον 10-15 χρόνια. Σε ερώτηση της αντιπολίτευσης για το αν υπάρχει κάτι νεότερο σχετικά με την πιθανή μετακίνηση της Σχολής Χορού στο υπόγειο του Μεγάρου Χορού, ο ίδιος σημείωσε πως η υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ήταν αρχικά αρνητική όταν της τέθηκε το ερώτημα για πιθανή χρηματοδότηση, ωστόσο μέσα από την πίεση της Φάρις αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί συνάντηση για το θέμα στα τέλη Οκτώβρη. Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Γιώργος Σωφρονάς έθεσε το ερώτημα για το αν ο χώρος στο Μέγαρο είναι κατάλληλος για χορό. Ο ίδιος υπογράμμισε πως πρέπει να προγραμματιστούν μια σειρά εργασιών, προκειμένου να είναι ιδανικός για μικρές ηλικίες. Η καλλιτεχνική διευθύντρια της Δημοτικής Σχολής Χορού Θώμη Σταμούλη παρατήρησε πως χρειάζεται εξαερισμός, αλλά και ευρύτερα μια σοβαρή μελέτη για να μπορέσει να μετακινηθεί η σχολή από το Ζουμπούλειο. Η ίδια σχολίασε ακόμα πως δεν υπάρχει το φυσικό φως που θα έπρεπε, ωστόσο οι αίθουσες είναι μεγάλες και ιδανικές γι’ αυτό το σκοπό, προσθέτοντας πως σχολές στο εξωτερικό λειτουργούν σε τέτοιους χώρους. Η κα Σταμούλη είπε επίσης πως το Μέγαρο εξυπηρετεί τη στάθμευση, τονίζοντας πως οι γονείς υποφέρουν όταν φέρνουν τα παιδιά τους στο Ζουμπούλειο. Υπενθυμίζεται πως η αξιοποίηση του υπόγειου του Μεγάρου Χορού είχε συζητηθεί στη Δημοτική Επιτροπή τον περασμένο Ιούνιο, με αφορμή τη «Συμπληρωματική εισήγηση για την 2η Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης: «Eκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών για την αξιοποίηση και αναβάθμιση δημοτικών υποδομών του Δήμου Καλαμάτας». Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος είχε σημειώσει πως το Μέγαρο για να αξιοποιηθεί περαιτέρω χρειάζεται μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, εκτιμώντας πως θα ανεβάσει την αξία του μέσα από συνέδρια και οτιδήποτε άλλο σχετικό. Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου είχε προσθέσει πως ο χώρος θα μπορούσε να διατίθεται για μικρότερες εναλλακτικές παραστάσεις, όπως του Φεστιβάλ Χορού.

Τ.Αν.