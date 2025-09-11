Καλαμάτα: Τελετή για τα 39 χρόνια από τους καταστροφικούς σεισμούς

Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι στο μνημείο των θυμάτων των σεισμών που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Νέδοντος και Κροντήρη, θα τελεσθεί τρισάγιο για την ανάπαυση των ψυχών των θυμάτων των σεισμών.

βΤαυτόχρονα, υπό τον συντονισμό του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καλαμάτας έχουν προγραμματιστεί μια σειρά εκδηλώσεων – δράσεων για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού έναντι του σεισμικού κινδύνου με αφορμή τη συμπλήρωση 39 ετών από τους φονικούς σεισμούς της 13ης Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, το διήμερο 13 & 14 Σεπτεμβρίου 2025 θα γίνουν δράσεις εθελοντισμού στη κεντρική πλατεία – Βασ. Γεωργίου. Ακόμα, εντός του Σεπτέμβριου θα υλοποιηθεί εβδομαδιαίο πρόγραμμα δράσεων για ευαισθητοποίηση μαθητών. Τον προσεχή Οκτώβριο έχουν προγραμματιστεί δράσεις ενημερώσεις επαγγελματιών και ειδικών ομάδων πληθυσμού, ενώ ο Δήμος θα έχει συμμετοχή στις 16 Οκτωβρίου 2025 στην Παγκόσμια Άσκηση Shake Out.