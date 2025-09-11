Σπύρος Χανδρινός: «Νέα σχολική χρονιά… ίδια συνεχιζόμενα προβλήματα»

«Μία νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δήμου Καλαμάτας. Τα προβλήματα όμως στη σχολική στέγη, στην ελλιπή ετοιμότητα των υποδομών και στη στελέχωση των σχολείων από το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό παραμένουν όπως παραμένει και η αγωνία του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, η οποία εκφράζεται και με πρόσφατη δημόσια ανακοίνωση τους» σχολιάζει σε γραπτή του δήλωση ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης “Καλαμάτα Μετά” Σπύρος Χανδρινός.

«Ποιές είναι οι διεκδικήσεις του δήμου προς τα αρμόδια υπουργεία και ποια έργα έκανε για να διορθωθούν τα προβλήματα που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια;» αναρωτιέται ο ίδιος, σημειώνοντας τα ακόλουθα: «Δυστυχώς και το 2025, οι μαθητές του «εύρωστου» Δήμου Καλαμάτας, όπως τουλάχιστον ισχυρίζεται ο κύριος δήμαρχος, είναι αναγκασμένοι να φοιτούν σε σχολεία που στάζουν οι στέγες, που δεν λειτουργεί η θέρμανση, που δεν τηρούνται οι όροι πυρασφάλειας, που δεν έχει γίνει συντήρηση των ανελκυστήρων, που πέφτουν σοφάδες κτλ. Υπάρχουν σχολεία που δεν αντικαταστάθηκαν ούτε οι καμένοι προβολείς και το βράδυ αποτελούν πόλο έλξης εξωσχολικών επισκεπτών με απρόβλεπτες και πιθανόν επικίνδυνες συνέπειες. Άλλη μια χρονιά με πολύ μεγάλα προβλήματα στα ΕΠΑΛ, στο Μουσικό σχολείο αλλά και στα νηπιαγωγεία. Άλλη μια χρονιά χωρίς σύγχρονα και πλήρως στελεχωμένα με εξειδικευμένο προσωπικό ειδικά σχολεία»…

Η Δημοτική Αρχή δαπανά πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ για εκτυπώσεις και ηχητικά! Χρηματοδοτεί χωρίς κριτήρια, με καθαρά πολιτικές επιλογές εκδηλώσεις, φεστιβάλ και πανηγύρια!

Δείχνει όμως απόλυτη αδιαφορία και αναλγησία σε ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα όπως είναι η λειτουργία των σχολείων.

Γνωρίζει ο κ. Δήμαρχος εάν υπάρχουν παιδιά στην Καλαμάτα που δεν διαθέτουν οι οικογένειες τους το αντίστοιχο ποσό που απαιτείται για τον απαραίτητο εξοπλισμό για να ανταπεξέλθουν στην έναρξη της σχολικής χρονιάς;

Τι ενέργειες έχει κάνει ο Δήμος για να βοηθήσει αυτές τις οικογένειες;

Τα ερωτήματα αυτά έθεσα στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με αφορμή την τροποποίηση του προϋπολογισμού, αλλά δυστυχώς δεν έλαβα καμία απάντηση.

Απόλυτη σιωπή …από τον λαλίστατο κύριο Βασιλόπουλο που δεν χάνει ευκαιρία να θριαμβολογεί για το «μεγάλο» έργο του δήμου! Άλλη μια απόδειξη ότι δυστυχώς ο Δήμος Καλαμάτας σε σημαντικά κοινωνικά ζητήματα παρουσιάζει αρνητικό πρόσημο!

Εύχομαι καλή και δημιουργική σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς».