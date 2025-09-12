Δήμος Καλαμάτας: Χωρίς επίδομα γάλακτος οι εργαζόμενοι μέσω ΔΥΠΑ

Ενα λίτρο γάλα σε ημερήσια βάση, ως μέσο ατομικής προστασίας της υγείας παρεχόταν σε συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων στους Δήμους και στις Περιφέρειες που απασχολούνται σε ανθυγιεινές εργασίες, κυρίως στην καθαριότητα και αποκομιδή απορριμμάτων.

Με άρθρο του Υπουργείου Εσωτερικών ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα στους O.T.A. α' και β' βαθμού, και στα νομικά πρόσωπα αυτών, να καταβάλλουν στους δικαιούχους αντί ενός λίτρου γάλακτος σε ημερήσια βάση, ποσό 300 ευρώ σε ετήσια βάση, το οποίο αντιστοιχεί στην αξία του παρεχόμενου γάλακτος, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ή του περιφερειακού συμβουλίου ή του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου, αντίστοιχα.

Στο πλαίσιο αυτό, και με αφορμή την τροποποίηση του προϋπολογισμού στο τελευταίο Δ.Σ. Καλαμάτας, ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός σχολίασε πως το επίδομα δεν δίνεται ούτε στα άτομα που προέρχονται από τη ΔΥΠΑ, ούτε σε αυτά της Φιλαρμονικής, εστιάζοντας σε εργαζόμενους του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας που παραμένουν στην εργασία τους, μετά από πρωτόδικη και εφετειακή δικαστική απόφαση που τους δικαιώνει.

Ο ίδιος ρώτησε αν υπάρχει τροποποίηση στον προϋπολογισμό και πόσα χρήματα “εξασφαλίζει” ο Δήμος εφόσον προχώρησε σε αυτή την περικοπή, υπενθυμίζοντας πως με το προηγούμενο μοντέλο το γάλα δινόταν κανονικά αλλά τώρα όχι.

Ο αντιδήμαρχος Ηλίας Κουτίβας σχολίασε αναφορικά με την Φιλαρμονική πως η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας δεν είναι σε ισχύ, άρα βάσει νόμου δεν δικαιούνται οι υπάλληλοι -τέτοιου τύπου επιδόματα. Ο ίδιος, σημείωσε πως όταν ανάψει το πράσινο φως από το Υπουργείο Εσωτερικών, το θέμα θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η αντιδήμαρχος Πιπίνα Κουμάντου υπογράμμισε πως το ποιος παίρνει γάλα προβλέπεται σε συγκεκριμένο ΦΕΚ, με τα άτομα μέσω ΔΥΠΑ που βρίσκονται σε μαθητεία να βρίσκονται εκτός. Η ίδια ξεκαθάρισε πως αυτοί που το δικαιούνται είναι οι μόνιμοι, οι αορίστου χρόνου και οι ορισμένου χρόνου.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος πρόσθεσε πως ο Δήμος ακολουθεί ότι προβλέπει η νομοθεσία, λέγοντας πως η νομική υπηρεσία του Δήμου εισηγήθηκε πως όσοι είναι από την ΔΥΠΑ δεν δικαιούνται παροχή σε χρήμα. Ο ίδιος είπε πως ο Δήμος προσπαθεί να βρει λύση δεδομένου πως μέχρι πρότινος τα παιδιά έπαιρναν γάλα, διερευνώντας το ενδεχόμενο να επιστρέψει το παλιό καθεστώς. «Το εξετάζουμε για να μπορέσουμε να δώσουμε λύση παρά το ότι η απόφαση ήταν αρνητική» συμπλήρωσε. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης σχολίασε πως δεν πρέπει να νιώθουν τα συγκεκριμένα άτομα πως είναι εργαζόμενοι δεύτερης κατηγορίας, καλώντας να δοθεί μια άμεση λύση.