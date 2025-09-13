Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας: Στο επίκεντρο προϋπολογισμός και εμποροπανήγυρη Γαργαλιάνων

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι: Έγκριση αποφάσεων δημάρχου Τριφυλίας σχετικά με τη μετακίνηση υπηρεσιακών οχημάτων του δήμου. Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση τροποποίησης της σύμβασης που αφορά «εργασίες αντιπυρικής / αντιπλημμυρικής προστασίας και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων - παραλιών και αυτοφυούς βλάστησης». Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για διοργάνωση εορταστικής εκδήλωσης στις 3/10 του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη πολιούχου Γαργαλιάνων. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη επέκτασης ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή Αγίου Αθανασίου στην Τ.Κ. Φιλιατρών και ορισμός υπολόγου. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αρ. Α119/2025 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας. Έγκριση δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί από την πάγια προκαταβολή των σχολικών μονάδων του Δήμου Τριφυλίας. Απαλλαγή υπολόγων διαχείρισης πάγιας προκαταβολής των σχολικών μονάδων. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ. αρ. Α 195/2025 απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας. Έγκριση ή μη του πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για «Παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου συμβούλου για την ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοματοποίηση του δικτύου δημοτικού φωτισμού με εξοικονόμηση ενέργειας στον Δήμο Τριφυλίας». Λειτουργία εμποροπανήγυρης και πρόταση τιμών για τη μίσθωση θέσεων για την τέλεση της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης στη Δ.Κ. Γαργαλιάνων για το 2025. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας οικονομικού έτους 2025, εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Έγκριση ή μη του πρακτικού Ι για την προμήθεια με τίτλο «Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Τριφυλίας».

