Τι λένε τα ζώδια σήμερα (4/10)

Κριός

Η Σελήνη περνά στους Ιχθύς στον 12ο οίκο σου, φέρνοντας έντονη διάθεση για εσωτερική αναζήτηση και απομόνωση. Νιώθεις την ανάγκη να επεξεργαστείς τα συναισθήματά σου, να χαλαρώσεις ή να αφιερωθείς σε πράγματα που σε γεμίζουν ψυχικά. Το τρίγωνο με τον Αρη στον 8ο οίκο σου, σου δίνει ενέργεια και θάρρος να δράσεις με αποφασιστικότητα σε θέματα που απαιτούν ένταση ή μετασχηματισμό. Μπορείς να προχωρήσεις σε προσωπικά σχέδια ή σε υποθέσεις που χρειάζονται στρατηγική σκέψη.

Ταύρος

Η Σελήνη από σήμερα περνά στους Ιχθύς και στον 11ο οίκο σου, φέρνοντας διάθεση να ασχοληθείς με φίλους/ες και συλλογικές δραστηριότητες. Νιώθεις έμπνευση για να συμμετάσχεις σε κοινά σχέδια και να μοιραστείς ιδέες που σε εμπνέουν. Το τρίγωνο με τον Αρη στον 7ο οίκο σου, σου δίνει ενέργεια και αποφασιστικότητα σε συνεργασίες και επαφές με άλλους/ες. Μπορείς να προχωρήσεις σε συμφωνίες, να διεκδικήσεις όσα σου αναλογούν και να κινηθείς με στρατηγική σε κοινωνικές ή επαγγελματικές σχέσεις.

Δίδυμοι

Η Σελήνη περνά στους Ιχθύς στον 10ο οίκο σου, στρέφοντας την προσοχή σου σε επαγγελματικά και κοινωνικά θέματα. Νιώθεις την ανάγκη να οργανώσεις καλύτερα υποχρεώσεις και να δείξεις τις ικανότητές σου προκειμένου να εδραιώσεις τη φήμη σου. Το τρίγωνο με τον Αρη στον 6ο οίκο σου, σου δίνει ενέργεια και αποφασιστικότητα να κινηθείς αποτελεσματικά στην καθημερινότητα. Μπορείς να προχωρήσεις σε πρακτικά σχέδια, να διεκδικήσεις όσα σου αναλογούν και να λύσεις εκκρεμότητες με άμεσο και στρατηγικό τρόπο.

Καρκίνος

Η Σελήνη από σήμερα βρίσκεται στον ζώδιο των Ιχθύων στον 9ο οίκο σου, φέρνοντας την διάθεση να ασχοληθείς με θέματα γνώσεων, με νομικές υποθέσεις και οτιδήποτε σε βγάζει από την ρουτίνα σου. Νιώθεις την ανάγκη να διευρύνεις τους ορίζοντές σου και να εξερευνήσεις νέες ιδέες ή εμπειρίες που σε εμπλουτίζουν. Το τρίγωνο με τον Αρη στον 5ο οίκο σου, σου δίνει ενέργεια και θάρρος να δράσεις δημιουργικά, να εκφράσεις τον εαυτό σου και να προχωρήσεις σε προσωπικά ή δημιουργικά σχέδια.

Λέων

Η Σελήνη περνά στο ζώδιο των Ιχθύων και στον 8ο οίκο σου, φέρνοντας την προσοχή σου σε ζητήματα που αφορούν μετασχηματισμούς, κοινά συμφέροντα και σε καταστάσεις που χρειάζεται να αντιμετωπίσεις με σθένος. Νιώθεις την ανάγκη να κατανοήσεις βαθύτερα καταστάσεις και να ασχοληθείς με θέματα που απαιτούν στρατηγική και συγκέντρωση. Το τρίγωνο με τον Αρη στον 4ο οίκο σου, σου δίνει ενέργεια και αποφασιστικότητα να δράσεις σε θέματα που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια ή προσωπικές υποθέσεις.

Παρθένος

Η Σελήνη βρίσκεται στον 7ο οίκο σου, στρέφοντας την προσοχή σου σε συνεργασίες, σχέσεις και επαφές. Νιώθεις την ανάγκη να οργανώσεις καλύτερα τις επαφές σου και να δεις πώς μπορείς να κινηθείς αποτελεσματικά σε συνεργασίες. Το τρίγωνο με τον Αρη στον 3ο οίκο σου, σου δίνει ενέργεια και αποφασιστικότητα να δράσεις σε επικοινωνία, μετακινήσεις και καθημερινές επαφές, διευκολύνοντας τη ροή πληροφοριών και τη σύνδεση με τους γύρω σου και κυρίως με τον/ην σύντροφό σου. Η διάθεσή σου είναι ενεργητική και επικοινωνιακή.

Ζυγός

Η Σελήνη περνά στους Ιχθύς και στον 6ο οίκο σου, στρέφοντας την προσοχή σου σε διάφορες υποχρεώσεις της καθημερινότητάς σου. Αν εργάζεσαι σήμερα, νιώθεις την ανάγκη να οργανώσεις καλύτερα τον χρόνο σου και να βάλεις τάξη σε ό,τι σε πιέζει. Το τρίγωνο με τον Αρη στον 2ο οίκο σου, σου δίνει ενέργεια και αποφασιστικότητα να δράσεις σε ζητήματα που αφορούν τα οικονομικά σου, καθώς και την συναισθηματική και υλική σου ασφάλεια. Μπορείς να προχωρήσεις σε πρακτικά σχέδια και να διεκδικήσεις όσα σου αναλογούν.

Σκορπιός

Η Σελήνη περνά στον 5ο οίκο σου από το ζώδιο των Ιχθύων, φέρνοντας διάθεση για δημιουργικότητα, προσωπική έκφραση και χαρά. Νιώθεις την ανάγκη να ασχοληθείς με προσωπικά και δημιουργικά σχέδια που σε ενθουσιάζουν και να μοιραστείς ιδέες με άλλους/ες. Το τρίγωνο με τον Αρη στον 1ο οίκο σου, σου δίνει ενέργεια και αποφασιστικότητα να δράσεις με πρωτοβουλία και αυτοπεποίθηση, να εκφράσεις τον εαυτό σου με δυναμισμό και να κινηθείς άμεσα προκειμένου να κατακτήσεις το αντικείμενο του πόθου σου.

Τοξότης

Η Σελήνη από σήμερα βρίσκεται στους Ιχθύς στον 4ο οίκο σου, φέρνοντας την προσοχή σου στο σπίτι, την οικογένεια και την προσωπική σου ζωή γενικότερα. Νιώθεις την ανάγκη να δημιουργήσεις αρμονία στον χώρο σου και να ασχοληθείς με ζητήματα που αφορούν το προσωπικό σου περιβάλλον. Το τρίγωνο με τον Αρη στον 12ο οίκο σου, φέρνει διαισθήσεις, σου δίνει ενέργεια και αποφασιστικότητα να δράσεις διακριτικά και να αντιμετωπίσεις θέματα που χρειάζονται στρατηγική και εσωτερική συγκέντρωση.

Αιγόκερως

Η Σελήνη περνά στους Ιχθύς στον 3ο οίκο σου, και τονίζει θέματα επικοινωνίας, επαφών και κοντινών μετακινήσεων. Νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, να μοιραστείς ιδέες, να ανταλλάξεις πληροφορίες και ειδήσεις και να οργανώσεις με σαφήνεια κάθε υποχρέωση που απαιτεί προσοχή και τάξη. Το τρίγωνο με τον Αρη στον 11ο οίκο σου, σου δίνει ενέργεια και αποφασιστικότητα να δράσεις σε φιλικές σχέσεις, ομάδες και συλλογικές δραστηριότητες, προωθώντας σχέδια που απαιτούν συνεργασία, στρατηγική σκέψη και δυναμική συμμετοχή.

Υδροχόος

Η Σελήνη από σήμερα θα βρίσκεται στους Ιχθύς στον 2ο οίκο σου, για να στρέψει την προσοχή σου σε θέματα οικονομικά και σε ό,τι σε κάνει να νιώθεις σταθερός/ή. Νιώθεις την ανάγκη να οργανώσεις καλύτερα τα χρήματά σου και να δεις πώς μπορείς να αξιοποιήσεις όσα έχεις με τρόπο στρατηγικό. Το τρίγωνο με τον Αρη στον 10ο οίκο σου, σου δίνει ενέργεια και αποφασιστικότητα να δράσεις σε επαγγελματικά θέματα, προωθώντας στόχους που απαιτούν δυναμισμό και σαφή στρατηγική. Είναι μια ημέρα κατάλληλη για δράση.

Ιχθύες

Η Σελήνη βρίσκεται στον 1ο οίκο σου αφού σήμερα πέρασε στο ζώδιό σου. Ετσι, η προσοχή σου στρέφεται στον εαυτό σου, την εμφάνισή σου και τις προσωπικές σου επιδιώξεις μιας και θα νιώθεις αρκετά καλά όταν προβάλλεις τον εαυτό σου. Νιώθεις την ανάγκη να εκφραστείς, να αναλάβεις πρωτοβουλίες και να κινηθείς με αυτοπεποίθηση σε ό,τι αφορά προσωπικά σχέδια και καθημερινές δράσεις. Το τρίγωνο με τον Αρη στον 9ο οίκο σου, σου δίνει ενέργεια και αποφασιστικότητα να δράσεις με ζωντάνια σε κάθε νέα προσπάθεια.