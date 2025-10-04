Εκπαίδευση εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς από την ΟΑΚ Μεσσηνίας: Εναρξη ακαδημιών για παιδιά και εφήβους

Μετά από 15 χρόνια εθελοντικής προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο η Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών Μεσσηνίας, πραγματοποιεί ένα βήμα παραπάνω με την έναρξη ακαδημιών για παιδιά και εφήβους. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή δράση που απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 7 έως 17 ετών και φιλοδοξεί να καλλιεργήσει το πνεύμα του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος στα πλαίσια της Πολιτικής Προστασίας.

Οι ακαδημίες της ΟΑΚ θα ξεκινήσουν τις δραστηριότητές τους μέσα στον Οκτώβριο και θα διαρκέσουν έως τον Ιούνιο. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο (9 π.μ. – 1 μ.μ.) στο κλιμάκιο της εθελοντικής ομάδας στη Νέα Είσοδο, συνδυάζοντας θεωρία και πράξη μέσα από παιχνίδια, βιωματικές δράσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Η μηνιαία συνδρομή για κάθε παιδί θα είναι στη συμβολική τιμή των 20 ευρώ.

“Στόχος μας η διαμόρφωση μιας κοινωνίας με ενεργούς πολίτες”

Η εθελοντική ομάδα παραχώρησε χθες το πρωί συνέντευξη Τύπου, αναλύοντας το πλάνο της και στους σκοπούς της από την ίδρυση της ακαδημίας.

Ο επικεφαλής της ΟΑΚ Μεσσηνίας Κώστας Βλαχονικολός τόνισε πως ένιωσαν την ανάγκη να μεταδώσουν την έννοια του εθελοντισμού στους νέους, παρατηρώντας και ως γονείς την έλλειψη εννοιών όπως εθελοντισμός, πρόληψη, κοινωνική προσφορά, πυροσβεστική παιδεία, ομαδικότητα στην σχολική δραστηριότητα: “οι επισκέψεις μας ως εθελοντική ομάδα σε σχολεία της Μεσσηνίας επιβεβαίωσαν αυτές μας τις ανησυχίες, κυρίως σε προσχολικές και σχολικές ηλικίες.

Παίρνοντας ως παράδειγμα άλλες χώρες όπως η Αυστρία, η Ισπανία και η Γερμανία, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε την εκπαίδευση της νέας γενιάς, με όραμα να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση της κοινωνίας μας με ενεργούς πολίτες στα πλαίσια πολιτικής προστασίας και να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά σε μια διαφορετική κουλτούρα που δυστυχώς απουσιάζει.

Να τους δώσουμε εργαλεία ζωής για να ανταποκριθούν σε δύσκολες συνθήκες”.

Ο κ. Βλαχονικολός εξέφρασε παράλληλα την ικανοποίηση του για ένα νέο εγχειρίδιο που θα ενταχθεί άμεσα στα σχολεία σε συνεργασία της Πολιτικής Προστασίας και του Υπουργείο Παιδείας, σχετικά με την εκπαίδευση των νέων για αντιμετώπιση συνεπειών από φυσικές καταστροφές.

Πρωτοποριακή δράση στην Ελλάδα

Από τη μεριά του ο υπεύθυνος των ακαδημιών της ΟΑΚ Μεσσηνίας Αναστάσιος Νέτας έκανε γνωστό πως οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει και κάλεσε την Καλαμάτα και τη Μεσσηνία γενικότερα να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια που υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα μέσω ετήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος.

“Θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν, να συνεργαστούν και να συμβάλλουν ενεργά στην προστασία του εαυτού τους, της οικογένειας τους και του τόπου τους γενικότερα.

Πρόκειται για μία δράση που συνδυάζει γνώση, εμπειρία και κοινωνική προσφορά και μαθαίνει στα παιδιά έννοιες όπως η αλληλεγγύη και η υπευθυνότητα”, επισήμανε ο κ. Νέτας.

Ο υπεύθυνος των ακαδημιών μιλώντας για στους στόχους αυτής της δράσης, τόνισε πως οι νέοι που θα συμμετάσχουν θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις αξίες του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και του σεβασμού στον συνάνθρωπο, να εκπαιδευτούν σε τρόπους αυτοπροστασίας αλλά και προστασίας των συνανθρώπων τους σε περιπτώσεις φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών.

Ακόμη να αναπτύξουν δράσεις προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, γνωρίζοντας την πρόληψη, την κομποστοποίηση, την ορθή διαχείριση απορριμμάτων και την ανακύκλωση, αλλά και να έρθουν σε επαφή με την πυροσβεστική παιδεία, γνωρίζοντας τον εξοπλισμό και τη χρήση των πυροσβεστικών εργαλείων και μέσων.

“Σκοπός μας είναι αυτή η δράση να αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία, δημιουργώντας ένα δίκτυο αυριανών ενεργών πολιτών που θα μπορούν να συμβάλλουν όπου υπάρχει ανάγκη”, κατέληξε ο κ. Νέτας.

Οι ενδιαφερόμενοι για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο κλιμάκιο της ΟΑΚ Μεσσηνίας στη Νέα Είσοδο Καλαμάτας, στο τηλέφωνο 6988600900, στην ιστοσελίδα www.oakmessinias.gr και στο email: akadimiesoakmessinias@gmail.com.