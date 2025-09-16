Πρόγραμμα ψηφιακής εκπαίδευσης ηλικιωμένων στον Δήμο Καλαμάτας

Ο Δήμος διεκδικεί τη λειτουργία δύο Κόμβων Ψηφιακής Ενδυνάμωσης Ηλικιωμένων στην Α' & Β' Λέσχη Φιλίας Αλληλεγγύης & Πολιτισμού επί της οδού Μπούτση 1 και Μετσόβου 1 αντίστοιχα, οι οποίες διαθέτουν τις προαπαιτούμενες υποδομές και προϋποθέσεις για την υλοποίηση του προγράμματος (π.χ. αίθουσα εκπαίδευσης, Γραφείο Διοίκησης, εποπτικά μέσα, σύνδεση με το διαδίκτυο, κ.ά.). Το θέμα συζητήθηκε στο τελευταίο Δ.Σ. του Δήμου Καλαμάτας, ξεκαθαρίζοντας ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης μετά από ερώτηση του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλη Τζαμουράνη πως δεν θα έρθουν χρήματα μέσω του προγράμματος αλλά εξοπλισμός και εκπαιδευτικό προσωπικό, έτσι όπως θα οριστεί από το κράτος. Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως υποχρέωση του Δήμου θα είναι το πρόγραμμα να λειτουργήσει για πέντε χρόνια, πέρα από τον ορισμό της λειτουργίας του Υπουργείου. Ο κ. Τζαμουράνης σχολίασε πως εάν ξεκινήσει η συγκεκριμένη δραστηριότητα καλό θα είναι να έχει μια συνέχεια, ώστε όλοι οι ωφελούμενοι να επιμορφωθούν.

Τ.Αν.