Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025 17:00

Πρόγραμμα ψηφιακής εκπαίδευσης ηλικιωμένων στον Δήμο Καλαμάτας

Η υποβολή πρότασης εκ μέρους του Δήμου Καλαμάτας στην πρόσκληση που αφορά την Ψηφιακή Εκπαίδευση και Ενδυνάμωση Ηλικιωμένων με φορέα υλοποίησης του προγράμματος το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. έγινε χθες, σε συνέχεια αποφάσεων συλλογικών οργάνων του Δήμου Καλαμάτας.

Ο Δήμος διεκδικεί τη λειτουργία δύο Κόμβων Ψηφιακής Ενδυνάμωσης Ηλικιωμένων στην Α' & Β' Λέσχη Φιλίας Αλληλεγγύης & Πολιτισμού επί της οδού Μπούτση 1 και Μετσόβου 1 αντίστοιχα, οι οποίες διαθέτουν τις προαπαιτούμενες υποδομές και προϋποθέσεις για την υλοποίηση του προγράμματος (π.χ. αίθουσα εκπαίδευσης, Γραφείο Διοίκησης, εποπτικά μέσα, σύνδεση με το διαδίκτυο, κ.ά.). Το θέμα συζητήθηκε στο τελευταίο Δ.Σ. του Δήμου Καλαμάτας, ξεκαθαρίζοντας ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης μετά από ερώτηση του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλη Τζαμουράνη πως δεν θα έρθουν χρήματα μέσω του προγράμματος αλλά εξοπλισμός και εκπαιδευτικό προσωπικό, έτσι όπως θα οριστεί από το κράτος. Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως υποχρέωση του Δήμου θα είναι το πρόγραμμα να λειτουργήσει για πέντε χρόνια, πέρα από τον ορισμό της λειτουργίας του Υπουργείου. Ο κ. Τζαμουράνης σχολίασε πως εάν ξεκινήσει η συγκεκριμένη δραστηριότητα καλό θα είναι να έχει μια συνέχεια, ώστε όλοι οι ωφελούμενοι να επιμορφωθούν.

