Λαμπαδηδρομία αιμοδοτών στα Φιλιατρά

Η λαμπαδηδρομία θα γίνει στα Φιλιατρά το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, με ώρα εκκίνησης 19.30, θα έχει αφετηρία τον Πύργο του Άιφελ και θα καταλήξει στην Πλατεία Δημαρχείου.

Η λαμπαδηδρομία είναι υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας, του Δήμου Ξυλοκάστρου και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενώ τη στήριξή τους προσφέρουν το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), η Ελληνική Αστυνομία, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος.

Κ.Μπ.