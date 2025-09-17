“Λαϊκή Συσπείρωση” για επικοινωνία σε Λαδά και Καρβέλι

“Στα 2 χωριά του Ταϋγέτου που βρίσκονται κοντά στην Καλαμάτα, για πάνω από 10 ημέρες δεν έχουν τηλέφωνο και internet”, αναφέρει η “Λαϊκή Συσπείρωση” και μεταξύ άλλων, σημειώνει: “Μάλιστα η ενημέρωση από την Cosmote είναι πως θα κάνει ένα μήνα τουλάχιστον να αποκαταστήσει την σπασμένη κεραία που έχει σπάσει. Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση έδιωξε και τους τελευταίους επισκέπτες από την Αθήνα που είχαν πάει στα χωριά για το καλοκαίρι και τον Σεπτέμβρη. Τώρα πλέον δεν ανεβαίνει κανένας στα χωριά για δουλειές και οι μόνιμοι κάτοικοι υποφέρουν. Είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση, γιατί είναι ως επί το πλείστον συνταξιούχοι και μεγάλης ηλικία άνθρωποι.

Στην Ελλάδα του 5G, την Ελλάδα 2.0, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της 4ης βιομηχανικής επανάστασης δεν μπορούν 2 χωριά που βρίσκονται ένα τέταρτο από την Καλαμάτα να μην έχουν για μέρες τηλέφωνο και internet. Η Cosmote με τζίρο 3,6 δις και τεράστια κέρδη δεν μπορεί να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα για 2 χωριά.

Αυτή η κατάσταση θα αποθαρρύνει ακόμα περισσότερο κάποιον να πάει στα χωριά και θα βοηθήσουν τέτοιες καταστάσεις στην πλήρη ερημοποίηση αυτών των χωριών.

Αυτό είναι τα αποτελέσματα όταν «κρέμεσαι» από τις διαθέσεις, τα σχεδιαγράμματα και τα κέρδη από μια εταιρεία. Όταν οι τηλεπικοινωνίες είναι στα χέρια λίγων εταιρειών που ξεζουμίζουν το λαό παρέχοντας ελάχιστες υπηρεσίες και κερδίζοντας αμύθητα κέρδη δημιουργούν και τέτοιου είδους καταστάσεις”.

Καταλήγοντας, παρατηρεί ότι “ο Δήμος Καλαμάτας δεν πρέπει να στέκεται θεατής σε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να παρέμβει με δυναμικό τρόπο στην εταιρεία να αποκαταστήσει άμεσα το δίκτυο και μέχρι τότε να αποκαταστήσει τουλάχιστον την επικοινωνία με τα σταθερά τηλέφωνα”.