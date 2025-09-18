Δήμος Καλαμάτας: Συνάντηση εργασίας για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Παραλιακού Μετώπου

Συνάντηση εργασίας, υπό τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Καλαμάτας, παρουσία εκπροσώπου του ΤΕΕ, της μελετητικής ομάδα του έργου «Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) Παραλιακού Μετώπου Μεσσηνίας», αιρετών, υπηρεσιακών παραγόντων και στελεχών του Δήμου.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου Καλαμάτας, κατά τη συζήτηση αναλύθηκαν κρίσιμες παράμετροι αναφορικά με την εξέλιξη της μελέτης. Η ομάδα των μελετητών ευχαρίστησε τις υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας για την άμεση αποστολή των στοιχείων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μιας τέτοιας αναπτυξιακής μελέτης για τον Δήμο και γενικότερα για τους άλλους Δήμους που ενώνουν το παραλιακό μέτωπο του Μεσσηνιακού Κόλπου. Το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) του Μεσσηνιακού κόλπου των περιοχών Καλαμάτας, Δυτικής Μάνης και Μεσσήνης εκπονείται για την ταχεία ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου, λόγω κρίσιμων χωρικών προβλημάτων που επιβάλλουν την άμεση αντιμετώπιση ή την αποτροπή δημιουργίας τετελεσμένων καταστάσεων που οφείλονται σε έλλειψη ή ανεπάρκεια πολεοδομικού σχεδιασμού. Ως περιοχή επέμβασης του ΕΠΣ Μεσσηνιακού κόλπου ορίζεται η περιοχή του παραλιακού μετώπου της ΔΕ Καλαμάτας συνολικής έκτασης 440,3 τετρ.χλμ., του Δήμου της Δυτικής Μάνης συνολικής έκτασης 402,8 τ.χλμ που περιλαμβάνει τις Δημοτικές Ενότητες (ΔΕ) Αβίας και Λεύκτρου, καθώς και του Δήμου Μεσσήνης με έκταση 563,7 τ.χλμ όπου περιλαμβάνει τη ΔΕ Μεσσήνης, Πεταλίου και Αιπείας.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ Η ΜΠΣ

Κεντρικό πυρήνα της διαδικασίας αποτελεί η κατάρτιση της Μελέτης Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΜΠΣ) η οποία καθορίζει το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης, τα βασικά προγραμματικά μεγέθη, τα όρια των πολεοδομικών ενοτήτων και οικισμών, τις χρήσεις γης, τους όρους και περιορισμούς δόμησης, τις σημαντικές πολεοδομικές παρεμβάσεις, τα μεταφορικά (για την μηχανοκίνητη και τις ήπιες μορφές κινητικότητας), τεχνικά και περιβαλλοντικά δίκτυα και υποδομές, την ιεράρχηση του οδικού δικτύου, τον σχεδιασμό πρόληψης και αντιμετώπισης έκτακτων συνθηκών και κινδύνων, την προσωρινή οριοθέτηση υδατορεμάτων εντός των προς πολεοδόμηση περιοχών και την γεωλογική καταλληλόλητα για δόμηση στην περιοχή του έργου.

Επιπλέον, τα ΕΠΣ θα περιλαμβάνουν ειδικό κεφάλαιο σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής καθώς και σχετικά κεφάλαια με την πρόληψη και τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα. Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, επιδιώκει να καταστήσει ουσιαστική τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων και του κοινού μέσω λειτουργίας της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Συμμετοχής (ΠΛαΣ) (polsxedia.ypen.gov.gr), όπου το ΕΠΣ έχει τη δική του ηλεκτρονική σελίδα συμμετοχής από τα πρώτα βήματα έναρξης της μελέτης.

Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ε.Ε -Next GenerationEU και ΠΔΕ – ΣΑΤΑ 075 «Πολεοδομικές Μεταρρυθμίσεις».