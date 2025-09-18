Καλαμάτα: Δράση για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων από Δήμο και Φιλοζωικό Όμιλο

Η δράση θα πραγματοποιηθεί από τις 9 π.μ. έως τη 1 μ.μ. και θα περιλαμβάνει Bazaar για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, καλάθι συλλογής τροφίμων για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων, ημέρα υιοθεσίας με τη δυνατότητα να γνωρίσετε από κοντά ζωάκια που αναζητούν την παντοτινή τους οικογένεια, καθώς και παιχνίδια και δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Στόχος είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την ευημερία και ευζωία όλων των ζώων, αλλά και να ενισχυθούν τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς. «Καλούμε μικρούς και μεγάλους να συμμετέχουν, να γνωρίσουν τα ζώα, να ενισχύσουν με τροφές τα αδέσποτα αλλά και να βρουν κάποια αδέσποτα ζώα οικογένεια. Η παρουσία σας θα δώσει ηχηρά το μήνυμα ότι είναι σημαντική η ύπαρξη ζώων στη καθημερινότητά μας» τονίζεται στο σχετικό κάλεσμα.