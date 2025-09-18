Δήμος Καλαμάτας: Προς ομαλοποίηση η διαχείριση των οικονομικών των σχολείων

Με καλύτερους οιωνούς φαίνεται πως ξεκίνησε η σχολική χρονιά σε σχέση με τις περσινές δυσλειτουργίες που παρατηρήθηκαν στη διαχείριση των οικονομικών των σχολείων μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών.

Υστερα από την κατάργησή τους τον Ιούνιο του 2024, η ευθύνη για τη διαχείριση των οικονομικών των σχολικών μονάδων πέρασε στις υπηρεσίες των Δήμων, ωστόσο η εφαρμογή του νέου πλαισίου δημιούργησε περισσότερα προβλήματα απ’ όσα έλυσε.

Μετά από σχετική ερώτηση του συμβούλου της μείζονος μειοψηφίας Σπύρου Χανδρινού στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας με αφορμή την τροποποίηση απόφασης που αφορά στη σύσταση παγίας προκαταβολής σχολικών μονάδων του Δήμου και ορισμό υπολόγων, η αντιδήμαρχος Πιπίνα Κουμάντου παραδέχτηκε πως υπήρχε δυσλειτουργία ωστόσο όπως είπε τώρα τα πράγματα έχουν αποκατασταθεί.

Η ίδια σημείωσε πως υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τους διευθυντές των σχολείων, και ότι υπήρξε εγκύκλιος στo τέλος της εκπαιδευτικής χρονιάς με κάποιες διευκρινίσεις για τις έκτακτες λειτουργικές ανάγκες και μη. «Το αν μπορούν ή όχι να προχωρήσουν με την παγία περνάει στον έλεγχο και στην εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών» σημείωσε.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος πρόσθεσε πως μετά από μια περίοδο προσαρμογής με τις δυσκολίες που προέκυψαν, ο Δήμος Καλαμάτας έχει λύσει τα περισσότερα προβλήματα πάνω στο θέμα αυτό, σχολιάζοντας πως το νέο πλαίσιο βοηθάει τη λειτουργία των σχολείων.