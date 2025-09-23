Αγώνας δρόμου στα Φιλιατρά για ενίσχυση της “Φλόγας”

Η ώρα εκκίνησης θα είναι στις 18:00 (γρήγορη σειρά) και 19:10 (αργή σειρά). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλούμενοι δρομείς, αλλά και δρομείς καλά προπονημένοι. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στον στίβο του Δημοτικού Σταδίου Φιλιατρών με μήκος πρώτης διαδρομής 400 m και με περιορισμένο αριθμό συμμετοχών (90 δρομείς συνολικά σε 2 σειρές). Θα διεξαχθούν 2 σειρές, μία γρήγορη και μία πιο αργή σειρά, ανάλογα με το επίπεδο των συμμετεχόντων. Για τον λόγο αυτό, κατά τη δήλωση συμμετοχής θα ζητείται να συμπληρωθεί και ατομική επίδοση στα 10.000 m. H κατάταξη θα προκύψει από την ηλεκτρονική καταμέτρηση της απόστασης που θα διανύσουν οι δρομείς μέσα σε 1 ώρα. Στους 6 πρώτους νικητές και στις 6 πρώτες νικήτριες γενικής κατάταξης θα δοθεί κύπελλο. Επίσης αναμνηστικό μετάλλιο θα δοθεί σε όλους όσοι τερματίσουν. Με τη δήλωση συμμετοχής δηλώνεται υπεύθυνα ότι οι δρομείς έχουν εξεταστεί από γιατρό και συμμετέχουν στον αγώνα με δική τους ευθύνη για την υγεία τους. Στον αγώνα θα παρευρίσκεται γιατρός.

Δηλώσεις συμμετοχής έως τη Δευτέρα 13/10/2025 ή μέχρι να συμπληρωθούν οι 90 συμμετοχές. Τα έξοδα θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από τον Δήμο Τριφυλίας.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί για την ενίσχυση του Συλλόγου γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια «Φλόγα» και για αυτό θα υπάρχει συμβολική συμμετοχή 10 ευρώ που θα καταβάλλεται με κάρτα κατά τη δήλωση συμμετοχής. Η παραλαβή των αριθμών θα γίνει στη γραμματεία του σταδίου που θα είναι ανοικτή από τις 16:00.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας θα πραγματοποιηθεί προπονητική ημερίδα στίβου για παιδιά από νηπιακή ηλικία έως 18 ετών, στο πλαίσιο της ημέρας στίβου αφιερωμένης στα παιδιά της «Φλόγας», την οποία διοργανώνει ο Δήμος Τριφυλίας σε συνεργασία με τον Φιλαθλητικό Όμιλο Μεσσηνίας. Απευθύνεται σε αθλητές στίβου αλλά και σε μαθητές-τριες της ευρύτερης περιοχής, με σκοπό την αξιολόγηση των συμμετεχόντων εν όψει της νέας αγωνιστικής χρονιάς, τη γνωριμία των παιδιών μεταξύ τους, αλλά και την ηθική στήριξη της «Φλόγας».

Κάθε αθλητής/αθλήτρια μπορεί να λάβει μέρος σε μέχρι 2 αγωνίσματα. Κάθε επίδοση σε όλα τα αγωνίσματα θα καταγράφεται και θα γίνει κατάταξη για κάθε ηλικία ξεχωριστά ανά έτος γέννησης. Στους αγώνες δεν θα γίνουν απονομές. Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν αναμνηστικό μετάλλιο.

Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνουν δεκτές στους γυμναστές των σχολείων και στους προπονητές μέχρι 15/10. Πληροφορίες: Χριστοπούλου Αναστασία (τηλ. 6937-463866), Κατσιώλης Κώστας (6985-670837).

Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν βεβαίωση γιατρού ή να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση ότι θα αγωνιστούν με δική τους ευθύνη για την υγεία τους. Στους αγώνες θα παρευρίσκεται γιατρός.

Κ.Μπ.