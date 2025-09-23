Προσπάθεια για μία ακόμα μονάδα αφαλάτωσης στη Δυτική Μάνη (βίντεο)

Βελτιωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια περιέγραψε την κατάσταση με το νερό στη Δυτική Μάνη ο δήμαρχος Γιώργος Χιουρέας αποδίδοντας εν πολλοίς αυτή την εξέλιξη στη λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης.

Ενημέρωσε δε ότι υπάρχει σε εξέλιξη με την Περιφέρεια Πελοποννήσου συζήτηση, ώστε για την επόμενη περίοδο να προστεθεί μία ακόμα μονάδα αφαλάτωσης, που θα προσφέρει επιπλέον 1.000 κυβικά καθαρού και πόσιμου νερού.

“Φέτος το καλοκαίρι και μέχρι τώρα κύλησε χωρίς έντονα προβλήματα, παρότι η Μάνη είχε πολύ κόσμο και ο τουρισμός πήγε μια χαρά. Τώρα έχουν ξεκινήσει οι πηγές μας να φτάνουν στα πιο χαμηλά τους σημεία και για αυτό βγάλαμε και μία ανακοίνωση για ορθολογική χρήση του νερού”. Επιπλέον για το ίδιο θέμα ο κ. Χιουρέας ανέφερε ότι έχει ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο αντικατάστασης του δικτύου από τον Βιρό έως και τον Πύργο, ύψους 3,5 εκατ, ευρώ, “ένα μέρος του οποίου ελπίζουμε ότι τους επόμενους μήνες θα παραδοθεί”.

ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

Αναφερόμενος στη συνέχεια στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, που κατά καιρούς έχει αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα επεσήμανε ότι “φέτος είχαμε επαρκή αριθμό οδηγών και ένα νέο ασθενοφόρο”, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για ενίσχυση με γιατρούς και νοσηλευτές, ανάγκη που όπως είπε έχει και ο ίδιος μεταφέρει στον υπουργό Υγείας.

ΓΙΑ ΤΑ ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ

Ερωτώμενος για τα οδικά έργα στην περιοχή της Δυτικής Μάνης αρμοδιότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου τόνισε ότι τα θέματα των μελετών των παρακάμψεων Κάμπου, Σταυροπηγίου και Αγίου Νίκωνα είναι σε πιο καλό στάδιο, ενώ πιο πίσω είναι το ζήτημα της παράκαμψης της Καρδαμύλης, “έργο δύσκολο, για το οποίο ίσως θα χρειαστούν 2 γέφυρες”.