Προσλήψεις συμβασιούχων στον Δήμο Τριφυλίας

Οι προσλήψεις θα γίνουν για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του δήμου και συγκεκριμένα ειδικότητας ΥΕ προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό «νέο έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ» και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Δήμος Τριφυλίας, Δημαρχείου 2, Κυπαρισσία, ΤΚ 24500, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη Αγγελικής Μπάλτα και Κωνσταντίνας Φιτσώρου (τηλ. 27613 60702-703).

Κ.Μπ.