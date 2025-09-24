ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ: Μειώθηκε η αμοιβή του αντιπροέδρου

Να σημειωθεί ότι ο μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος Νίκος Μπασακίδης έπαιρνε την ίδια αμοιβή με τον πρόεδρο.

Αυτά αποφασίστηκαν στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ, χθες το μεσημέρι, που συνεδρίασε μετά τον ανασχηματισμό σε αντιδημάρχους και προέδρους νομικών προσώπων του Δήμου, που αποφάσισε πρόσφατα ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, κατά τον οποίο πρόεδρος της επιχείρησης ορίστηκε ο μέχρι πρότινος αντιδήμαρχος Ανδρέας Καραγιάννης.

Αρχικά, συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ χωρίς αλλαγές σε πρόσωπα και με ψηφοφορία ορίστηκε αντιπρόεδρος ο μέχρι πρότινος αντιδήμαρχος Γιώργος Φάβας. Την πρόταση καταψήφισε ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Δημήτρης Φαββατάς, υπενθυμίζοντας την πρόταση της παράταξης Τζαμουράνη, στην αρχή της αυτοδιοικητικής περιόδου, στο πρώτο Δ.Σ. της επιχείρησης να οριστεί αντιπρόεδρος αμισθί ο σύμβουλος της παράταξης Βασίλης Κανάκης, ώστε με την επαγγελματική του ιδιότητα ως πολιτικός μηχανικός να μπορέσει να τρέξει σημαντικά έργα που καθυστερούν, όπως ο αγωγός μεταφοράς νερού Φ800. “Από τον Αύγουστο του 2022 ήταν να τελειώσει, αν δοθεί στην 5ετία, να είμαστε ευχαριστημένοι”, είπε ο κ. Φαββατάς.

Ακολούθησε ο καθορισμός της αποζημίωσης του προέδρου της ΔΕΥΑΚ, που σύμφωνα με τον νόμο, όπως εισηγήθηκε ο γενικός διευθυντής Μιχάλης Βασιλειάδης πρέπει να καθοριστεί από το Δ.Σ και να εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και είναι το 50% της αντιμισθίας του δημάρχου, δηλαδή 1.945,98 ευρώ μεικτά.

Διαφώνησε και καταψήφισε ο Δ. Φαββατάς, υποστηρίζοντας πως “είναι πάρα πολλά τα χρήματα για τη δουλειά που κάνει”.

Τέλος, ορίστηκαν οι αρμοδιότητες και η αμοιβή του αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΚ. Σύμφωνα με την εισήγηση, ο νόμος δίνει τη δυνατότητα ορισμού αρμοδιοτήτων στον αντιπρόεδρο και να αμείβεται γι’ αυτές. Στον κ. Φάβα ανατέθηκαν οι αρμοδιότητες του συντονισμού ενεργειών για την ένταξη έργων σε ευρωπαϊκά προγράμματα και της οικονομικής παρακολούθησής τους. Και η αμοιβή του θα είναι το 60% του μισθού του προέδρου, δηλαδή 1.167 ευρώ μεικτά.

Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ συγκροτούν:

Ανδρέας Καραγιάννης (πρόεδρος), Γιώργος Φάβας (αντιπρόεδρος), Σαράντος Μαρινάκης, Χρήστος Μωραγιάννης, Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος (από τη δημοτική αρχή), Βασίλης Κανάκης, Δημήτρης Φαββατάς (από τη μειοψηφία), Νίκος Μπασακίδης (δημότης, έχει οριστεί από τη δημοτική αρχή), Αρτεμις Κότση (πρόεδρος Κοινότητας Βέργας, έχει οριστεί από τη δημοτική αρχή ως δημότης), Χρήστος Τσαμπούρης (εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση), Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος (εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής).

Γ.Σ.