ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ: Αίτημα άρσης απαγόρευσης κυνηγιού

Η απόφαση αυτή κινητοποιείται στη Γενική Γραμματεία Δασών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο γραφείο του αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας, τους βουλευτές του νομού και την Γ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου.

Το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 15ης Σεπτεμβρίου πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την επίλυσή του.

Στην εισήγησή του ο αντιδήμαρχος Δημοσθένη Τράγος ανέφερε:

“Μετά από την πυρκαγιά της 4ης Αυγούστου 2021, που είχε ως αποτέλεσμα την αποτέφρωση αγροτοδασικών εκτάσεων στις Δ.Κ. Άνω Μέλπειας, Κάτω Μέλπειας, Διαβολιτσίου, Αγριλοβούνου,

Παραπουγκίου, Δεσύλλα, Καρνασίου και Δασοχωρίου, απαγορεύτηκε η θήρα στις εν λόγω Δημοτικές Κοινότητες, κατόπιν της αρ. 162600/21/14-9-2021 (ΑΔΑ: ΨΓΩΖΟΡ1Φ-80Π) αποφ. απαγόρευσης θήρας σε περιοχή του Κ.Σ. Μελιγαλά.

Η απαγόρευση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του πληθυσμού των αγριόχοιρων, δημιουργώντας προβλήματα στην καλλιέργεια των σύκων, των αμπελώνων, καθώς και αύξηση των

ατυχημάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο Κυνηγετικός Σύλλογος Μελιγαλά, απέστειλε το υπ’ αρ. 9/15-07-2024 έγγραφό του προς την Γ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου, με θέμα: Περί άρσης απαγόρευσης θήρας στον Δήμο Οιχαλίας (στον τέως Δήμο Ανδανίας) και εν συνεχεία η Ομοσπονδία απέστειλε το υπ’ αρ. 887/30-74-2024 έγγραφό της προς το Δασαρχείο Καλαμάτας με θέμα: Αίτημα άρσης απαγόρευσης θήρας στον Δήμο Οιχαλίας (τέως Δήμος Ανδανίας) για τον Κ.Σ. Μελιγαλά, στο οποίο υπήρξε απορριπτική απάντηση του Δασαρχείου Καλαμάτας, με το υπ’ αρ. 368707/3-9-2025 έγγραφό του με θέμα: Αίτημα άρσης απαγόρευσης θήρας στο Δήμο Οιχαλίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Δήμος Οιχαλίας αιτείται προς την Διεύθυνση Δασών Μεσσηνίας – Δασαρχείο Καλαμάτας την άρση της απαγόρευσης θήρας στον Δήμο Οιχαλίας, για τους ανωτέρω λόγους.

Στη συνέχεια για το θέμα τοποθετήθηκαν και δημοτικοί σύμβουλοι.