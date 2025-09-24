Αντιπαράθεση στη Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας για τις πτώσεις δέντρων

Η σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Ευγενία Κούβελα σχολίασε πως το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί πτώσεις δέντρων στην Καλαμάτα, φέρνοντας ως παράδειγμα μεταξύ άλλων αυτό στο Πάρκο του ΟΣΕ στα τέλη Ιουλίου. Η ίδια έκανε λόγο για ελλιπή παρακολούθηση και επίβλεψη, τονίζοντας πως ο Δήμος θα πρέπει να εστιάσει περισσότερο στο θέμα αυτό και να δίνει κατευθύνσεις στους εργολάβους. «Δεν θρηνήσαμε θύματα, ευτυχώς» είπε χαρακτηριστικά. Ο αντιδήμαρχος Γιώργος Φάβας απάντησε λέγοντας πως γίνονται ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή, ωστόσο όπως παρατήρησε η επίβλεψη σε τόσα χιλιάδες δέντρα δεν είναι τόσο εύκολη, ενώ πρόσθεσε πως μια πτώση μπορεί να οφείλεται σε πολλούς λόγους. Κλείνοντας ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος επεσήμανε πως ελέγχονται τα δέντρα, ειδικά αυτά στα σχολεία.

Τ.Αν.