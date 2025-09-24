eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025 14:00

Αντιπαράθεση στη Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας για τις πτώσεις δέντρων

Γράφτηκε από τον

Αντιπαράθεση στη Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας για τις πτώσεις δέντρων

Premium Strom

Η έγκριση μελέτης και η κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για συντήρηση οργανωμένων χώρων πρασίνου το 2026 με προϋπολογισμό 129.938 ευρώ με Φ.Π.Α ψηφίστηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας.

Η σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Ευγενία Κούβελα σχολίασε πως το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί πτώσεις δέντρων στην Καλαμάτα, φέρνοντας ως παράδειγμα μεταξύ άλλων αυτό στο Πάρκο του ΟΣΕ στα τέλη Ιουλίου. Η ίδια έκανε λόγο για ελλιπή παρακολούθηση και επίβλεψη, τονίζοντας πως ο Δήμος θα πρέπει να εστιάσει περισσότερο στο θέμα αυτό και να δίνει κατευθύνσεις στους εργολάβους. «Δεν θρηνήσαμε θύματα, ευτυχώς» είπε χαρακτηριστικά. Ο αντιδήμαρχος Γιώργος Φάβας απάντησε λέγοντας πως γίνονται ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή, ωστόσο όπως παρατήρησε η επίβλεψη σε τόσα χιλιάδες δέντρα δεν είναι τόσο εύκολη, ενώ πρόσθεσε πως μια πτώση μπορεί να οφείλεται σε πολλούς λόγους. Κλείνοντας ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος επεσήμανε πως ελέγχονται τα δέντρα, ειδικά αυτά στα σχολεία.
Τ.Αν.

Κατηγορία Δήμοι
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις