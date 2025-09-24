Καλαμάτα: Εργασίες στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ»

Εργασίες σε συγκεκριμένες περιοχές θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Καλαμάτας, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ».

Ειδικότερα, σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα εργασίες θα γίνουν στις εξής περιοχές:

-26/9 - Πάρκινγκ Νέδοντος απέναντι από το Μέγαρο Χορού

-29/9 - Καίσαρη μέχρι διασταύρωση με Ταξιαρχών

-30/9 - Καίσαρη μέχρι Φαρών και Πολυχάρους

-1/10 - Αριστοδήμου (Ανάπλαση)

-2/10 - Γεωργούλη μέχρι Ταξιαρχών και Σπυροπούλου

-3/10 - Υπόλοιπο Γεωργούλη και Ταξιαρχών

-6/10 - Κολοκοτρώνη, Αγ. Νικολάου και Αριστοδήμου ανατολικά του Ιερού Ναού του Αγ. Νικολάου

-7/10 - Πλατεία Μαυρομιχάλη

«Παρακαλούνται οι πολίτες να μην παρκάρουν τα οχήματά τους στις περιοχές αυτές και στις αντίστοιχες ημερομηνίες που αναφέρονται για την ομαλότερη διεξαγωγή των εργασιών» τονίζεται από το Δήμο Καλαμάτας.