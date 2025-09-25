Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας: Δεν ασκεί έφεση για την απόφαση για Δριμή

Τη μη άσκηση έφεσης κατά απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας με ενάγοντα τον πρώην δημοτικό σύμβουλο Δημήτριο Δριμή, αποφάσισε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας.

Έτσι ο δήμος θα του καταβάλει το ποσό των 2.807,75 ευρώ νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, συμψηφίζοντας τη δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

Με την αγωγή του ο κ. Δριμής «ζητούσε να του καταβάλει ο δήμος αφενός το χρηματικό ποσό των 2.607,75 ευρώ ως αποζημίωση για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω αδικοπραξίας άλλως και όλως επικουρικώς ευθέως εκ του νόμου καθώς και το ποσό των 3.000 ευρώ ως ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής».

Κ.Μπ.