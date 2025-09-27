eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025

Καταγγελία Χανδρινού για “αδιαφανείς χρηματοδοτήσεις”

Καταγγελία Χανδρινού για “αδιαφανείς χρηματοδοτήσεις”

“Αδιαφανείς χρηματοδοτήσεις … προσβολή σε συλλόγους και φορείς”, από τη δημοτική αρχή Καλαμάτας, καταγγέλλει ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός.

“Δυστυχώς μέχρι σήμερα από την έναρξη της θητείας της δημοτικής επιτροπής έχουν δοθεί 400.000 και πλέον ευρώ χωρίς καμία εισήγηση των υπηρεσιών και χωρίς κανέναν απολογισμό των δράσεων!”, αναφέρει ο κ. Χανδρινός και μεταξύ άλλων, σημειώνει: “Την έλλειψη διαφάνειας στις επιχορηγήσεις του Δήμου έθεσα προς συζήτηση στην συνεδρίαση λογοδοσίας! Η δημοτική αρχή αντί για απαντήσεις επέλεξε να συνεχίσει την γνωστή πολιτική της τακτική που βασίζεται σε ψέματα, ανακρίβειες και παραπληροφόρηση! Θα πρέπει να κατανοήσει ο κύριος Βασιλόπουλος ότι οι εποχές που πίστευε ότι ο Δήμος είναι ιδιοκτησία του και μοιράζει δημόσιο χρήμα όπου θέλει, πέρασαν ανεπιστρεπτί!”.

