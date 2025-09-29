Η Τσιγκάνου για την ανάπλαση της πλατείας Κυπαρισσίας

Αναλυτικά η κ. Τσιγκάνου αναφέρει: «Για άλλη μια φορά ο δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο επιτέθηκε σε μένα και στο ΚΚΕ, μην έχοντας άλλα επιχειρήματα επί της ουσίας στο θέμα συζήτησης που ήταν ο διαγωνισμός για την ανακατασκευή της πλατείας της Κυπαρισσίας. Το έργο αυτό προβλημάτισε πολλούς συμπολίτες μας, μιας και η πόλη της Κυπαρισσίας έχει περισσότερες ανάγκες και προβλήματα πέρα από την αισθητική αναβάθμιση της πλατείας, για την οποία μάλιστα θα δοθούν από ίδιους πόρους του δήμου 500.000, στο σύνολο 850.000 του έργου και σκέπτονται: Πώς και δεν δίνει προτεραιότητα ο δήμαρχος στην αντικατάσταση του απαρχαιωμένου δικτύου ύδρευσης της πόλης που αποτελείται από καρκινογόνους αμιαντοσωλήνες; Και μάλιστα όταν όλοι οι πολίτες διαμαρτύρονται για τις καθημερινές βλάβες στο δίκτυο και για την επείγουσα ανάγκη αντικατάστασης του; Σήμερα στη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την Πλατεία τι αποδεικνύεται; Η διακήρυξη για τον διαγωνισμό του έργου ακυρώθηκε διότι περιείχε όρους (περιβαλλοντικό αποτύπωμα κ.ά.) που ενώ δεν ταιριάζουν σε έργα μικρού μεγέθους, απλώς εμποδίζουν τη συμμετοχή εργολάβων στον διαγωνισμό περιορίζοντάς την σε όσους πληρούν τα «κριτήρια»! Αυτό λέγεται φωτογραφική διακήρυξη διαγωνισμού γι’ αυτό και δεν υπογράφτηκε από την Τεχνική Υπηρεσία και αυτοί είναι και οι λόγοι που εν τέλει ακυρώθηκε.

Με επιστολή της (11/9/2025) προς τον δήμαρχο Τριφυλίας Γιώργο Λεβεντάκη η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων ΠΕΔΜΕΔΕ καταγγέλλει ότι "η διακήρυξη του έργου «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Κυπαρισσίας» περιλαμβάνει κριτήρια αξιολόγησης (άρθρο 14), που κρίνονται υπερβολικά για την κλίμακα και τη φύση του συγκεκριμένου έργου και εγείρουν εύλογα ερωτήματα ως προς τη σκοπιμότητα και την αναλογικότητά τους. Ειδικότερα… οι όροι αυτοί περιορίζουν αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό, αποκλείοντας ουσιαστικά μικρομεσαίες, ικανές και αξιόπιστες εργοληπτικές επιχειρήσεις, γεγονός που -θεωρούμε- δεν συνάδει με τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης" και ζήτησε ματαίωση του διαγωνισμού, απαλοιφή των όρων και νέα δημοπράτηση, σύμφωνα με το πραγματικό αντικείμενο του έργου και το άρθρο 86 του Ν.4412/2016.

Υ.Γ. Τελικά τις σπάνιες φορές που έρχεται ο δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο κάνει επίθεση στο ΚΚΕ. (Έχει κάποια δέσμευση; Ή το έχει καταλάβει ότι η μόνη ουσιαστική αντιπολίτευση είναι αυτή από τις δυνάμεις του ΚΚΕ;)».

Κ.Μπ.