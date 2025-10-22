Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού: “Να καταβληθούν τα χρωστούμενα χρήματα από την κυβέρνηση”

“Να καταβληθούν τώρα όλα τα χρωστούμενα χρήματα από την κυβέρνηση. Η επιδότηση να δίνεται στην πραγματική παραγωγή και ζωικό κεφάλαιο”, διεκδικεί ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και Περιφέρειας. Και ζητεί “να αποδοθούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να δοθούν τα ονόματα στη δημοσιότητα. Να μην πληρώσουν τα πρόστιμα ο λαός και οι αγρότες, αλλά η κυβέρνηση, οι υπουργοί, οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτοί που εν τέλει ευθύνονται και τα έφαγαν!”.

Επικρίνοντας δριμύτατα την κυβέρνηση, ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και Περιφέρειας σημειώνει σε ανακοίνωσή του:

“Ο αγροτικός κόσμος βουλιάζει. Οι αγρότες είναι αντιμέτωποι με την τεράστια αύξηση του κόστους παραγωγής, τις χαμηλές τιμές που επιβάλλουν οι βιομήχανοι, τις μεγάλες ζημιές που δεν αποζημιώνονται, τη μεγάλη διεύρυνση της ψαλίδας τιμών παραγωγού-τιμών καταναλωτή, την κλιματική κρίση και τις συνέπειές της στην παραγωγή.

Βουτηγμένοι στα χρέη και στα απλήρωτα τιμολόγια, βρίσκονται χωρίς καμία στήριξη απέναντι σε μια εχθρική και προκλητική κυβέρνηση.

Κοντά σε αυτά ήρθε να προστεθεί και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν έφτανε η δραματική μείωση που είχαμε από τις αναθεωρήσεις της νέας ΚΑΠ τα τελευταία χρόνια, ήρθαν και οι υπουργοί και βουλευτές της κυβέρνησης προκλητικά να μοιράζουν τα λεφτά των αγροτών, φτιάχνοντας κομματικούς στρατούς. Τώρα η κυβέρνηση κάνει ότι μπορεί για να καλύψει τους υπουργούς της και να κουκουλώσει το σκάνδαλο, προσπαθώντας να το φορτώσει στις πλάτες των τίμιων αγροτών. Προκλητικά ψέματα και από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κατά την επίσκεψή του στον νομό μας ότι θα γίνουν πληρωμές στις 18 Οκτωβρίου. Κάτι που δεν έγινε, κάτι που δείχνει και την αξιοπιστία αυτής της κυβέρνησης.

Η οργή είναι μεγάλη, δεν θα αφήσουμε να κουκουλώσουν, να μπαζώσουν για άλλη μια φορά. Με τις πολιτικές τους προσπαθούν να δώσουν το τελειωτικό χτύπημα στον αγροτικό κόσμο, που θα τον οδηγήσει στην χρεοκοπία και σε μαζική έξοδο από τη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές και θα ανοίξει φαρδιά-πλατιά τον δρόμο στις πολυεθνικές και τα funds.

Καλούμε τους συναδέλφους μας η οργή τους να μετατραπεί σε αγώνα. Να οργανώσουν τον αγώνα τους για να αποτρέψουν το ξεκλήρισμά τους, αλλά και να διεκδικήσουν τα δίκαια αιτήματά τους σε συντονισμό με τους συναδέλφους τους σε όλη τη χώρα.

Διεκδικούμε: Να καταβληθούν τώρα όλα τα χρωστούμενα χρήματα από την κυβέρνηση. Η επιδότηση να δίνεται στην πραγματική παραγωγή και ζωικό κεφάλαιο. Να αποδοθούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να δοθούν τα ονόματα στη δημοσιότητα. Να μην πληρώσουν τα πρόστιμα ο λαός και οι αγρότες, αλλά η κυβέρνηση, οι υπουργοί, οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτοί που εν τέλει ευθύνονται και τα έφαγαν! Μείωση του κόστους παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο, φθηνό ρεύμα και κατάργηση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια. Κατώτερες εγγυημένες τιμές και αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να καλύπτει στο 100% την παραγωγή και το κεφάλαιο”.