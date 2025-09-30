Στην τελική ευθεία για ΟΧΕ Μεγαλόπολης

Στην τελική ευθεία για την υλοποίηση εισέρχεται η Στρατηγική Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (Ο.Χ.Ε) του Δήμου Μεγαλόπολης, ένα φιλόδοξο σχέδιο συνολικού προϋπολογισμού περίπου 19 εκατομμυρίων ευρώ, που στοχεύει στην πλήρη αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της περιοχής.

Όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Μεγαλόπολης Κωνσταντίνος Μιχόπουλος, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος "Πελοπόννησος", τα έργα μεταβαίνουν πλέον στο στάδιο της υλοποίησης.

Η στρατηγική, που χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ), περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δράσεων, από την αναβάθμιση του κέντρου και των παραδοσιακών οικισμών, μέχρι την ενίσχυση του πολιτισμού και των κοινωνικών υπηρεσιών.

Τα Σημαντικότερα Έργα

Στις βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνονται:

Βιοκλιματική και ενεργειακή αναβάθμιση (ανάπλαση) κέντρου Μεγαλόπολης συμπεριλαμβανομένου της δημιουργίας Δρόμων του πολιτισμού (Διασύνδεση Δημαρχιακού Μεγάρου - Αρχαιολογικού Μουσείου - Αρχ. Θεάτρου - Αρχαίας Αγοράς, Δημιουργία Info point και Ανάπλαση και αναβάθμιση πεζοδρόμων ήπιας κυκλοφορίας). Προϋπολογισμός 4.700.000 ευρώ. Βιοκλιματικές αναπλάσεις στον παραδοσιακό οικισμό Ίσαρη. Προϋπολογισμός 1.700.000 ευρώ. Ενίσχυση υποδομών διαχείρισης λυμάτων στους παραδοσιακούς οικισμούς Ίσαρη και Καρύταινα (Προμήθεια δύο compact μονάδων βιολογικού καθαρισμού για την εξυπηρέτηση των παραδοσιακών οικισμών Ίσαρη και Καρύταινα, επέκταση δικτύου αποχέτευσης στον Ίσαρη). Προϋπολογισμός 700.000 ευρώ Ψηφιακό Αποθετήριο Βιομηχανικής Ιστορίας. Προϋπολογισμός 750.000 ευρώ Παρεμβάσεις ανάπτυξης τουριστικών υποδομών (Ανοικτή θεατρική σκηνή στην παραλία και ανάπτυξη κωπηλατικού κέντρου στην λίμνη Κυπαρισσίων) Προϋπολογισμός 1.000.000 ευρώ

Παράλληλα, στα πλαίσια της προώθησης της κοινωνικής ένταξης και συνοχής με επέκταση και αναβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών υλοποιούνται οι πράξεις :

Κινητές Μονάδες Πρόληψης και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας Προϋπολογισμός 1.150.000 ευρώ Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ανοιχτής Φροντίδας, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής & Κοινωνικής Ένταξης.Προϋπολογισμός 1.150.000 ευρώ

Στα πλαίσια της ολιστικής προσέγγισης της ΟΧΕ Μεγαλόπολης εντάσσεται το έργο της "Ανέγερσης νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Μεγαλόπολης και οργάνωση περιοδικής έκθεσης" συνολικού προϋπολογισμού 6.000.000 €, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, ενός έργου με αδιαμφισβήτητη αξία και μια διαχρονική απαίτηση όλων των Μεγαλοπολιτών ενώ άμεσα εντάσσεται το έργο "Αποκατάσταση και Ανάδειξη Αρχαίου Θεάτρου Μεγαλόπολης" με προϋπολογισμό 1.500.000 €, με χρηματοδότηση και αυτής της πράξης από το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης!